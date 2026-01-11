El primer round de la reforma laboral

El rol activo del Gobierno argentino en apoyo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela no frenó la maquinaria oficial en busca de votos a favor de la reforma laboral en el Congreso. El viernes Patricia Bullrich desayunó con Javier Milei en Olivos y evaluaron a regañadientes algún cambio en el capítulo tributario para evitar sobresaltos en el primer round del Senado la primera semana de febrero. Si todo marcha acorde al plan podrían repetir el triunfo de la sanción del Presupuesto 2026 incluso con recortes polémicos.



Aquella votación convenció al peronismo de que gran parte de los gobernadores respaldarán la iniciativa. “Hay gente que pasó todos los límites”, lamentó ante Diario RÍO NEGRO un importante senador casi con la certeza de que La Libertad Avanza logrará su cometido.



Según las cuentas de la oposición, sólo 28 senadores del Bloque Justicialista están en contra de la reforma laboral y de la reforma tributaria que se incluye, mientras que el oficialismo cuenta con 21 senadores inamovibles y necesita asegurar otros 16 tanto para el quórum como para la mayoría simple.



En busca de esas voluntades Bullrich tendrá reuniones con radicales, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, irá a el lunes a Chaco y el jueves a Mendoza, donde pedirá a Leandro Zdero y a Alfredo Cornejo unificar a los diez senadores de la UCR.



Además el martes recibirá en Casa Rosada al pampeano peronista Sergio Ziliotto, y el miércoles volverá a Chubut acompañado por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva con quien recorrerán las zonas de los incendios.



Antes recibieron sondeos que advierten de la importancia del tema para los argentinos. En sólo 72 horas, según la consultora Ad Hoc, la conversación digital sobre Javier Milei, los incendios y el rol del Gobierno nacional alcanzó 258.000 menciones, el equivalente a lo conversado sobre el caso de las supuestas coimas en el caso Andis durante todo el mes noviembre.



En territorio chubutense esperan sumar dos senadores; en Neuquén hay dudas por La Neuquinidad y en Santa Cruz descartan el voto de un senador de origen sindical.



En Río Negro sólo cuentan con Enzo Fullone (LLA), tras la caída del oficialismo local en la última legislativa nacional.

El oficialismo tiene asegurados 21 senadores y necesita 16 más para tener quórum y mayoría simple. Por eso se recurre a los gobernadores. El PJ cuenta con 28 bancas.



El panorama es adverso para los reclamos de la CGT que pierde la batalla cultural frente a un Gobierno empoderado tras el triunfo de octubre. De todos modos esta semana los secretarios Jorge Sola y Cristian Jerónimo volverán a la carga para convencer a legisladores que responden a partidos provinciales.



El lobby peronista lo asumieron el senador Jorge Capitanich y el diputado entrerriano Guillermo Michel.



El chaqueño calculó en U$S 3.000 millones la pérdida de recursos que implicará el artículo 191 que modifica la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades. Y advirtió que provincias y municipios se verán afectadas con otros ítems, por ejemplo si la reducción de aportes a obras sociales empuja a un número importante de trabajadores al sistema público de salud.



Por su parte Michel, hombre de confianza de Sergio Massa y extitular de la Aduana, hizo circular entre mandatarios provinciales un documento en el que proyecta que de aprobarse todo el paquete la recaudación se reducirá en $ 3.1 billones. De ese total 1.7 billones corresponderían a las provincias.



En promedio, concluye, las gobernaciones recibirían durante todo el 2026 sólo $ 144 mil millones mensuales en concepto de coparticipación. “Un suicidio” según Capitanich.