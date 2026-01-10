Javier Milei descartó el default y defendió el refinanciamiento del swap con Estados Unidos

Javier Milei defendió la estrategia financiera del Gobierno y apuntó contra quienes anticipaban un default. Foto: archivo.

El presidente Javier Milei salió a responder las críticas por el movimiento ejecutado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) respaldando el refinanciamiento de deuda y negando un escenario de default. Milei aseguró que el Gobierno avanza en una normalización financiera con déficit cero y acceso al crédito internacional.

“Erraron otra vez”: Milei salió a responder por la deuda y el rol del Banco Central

A través de sus redes sociales, el mandatario respondió a las críticas por la cancelación de parte del swap con Estados Unidos. “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”, escribió Milei en su cuenta de X.

El Presidente acompañó su publicación con un análisis del economista Juan Ramón Rallo, difundido como respaldo técnico a la decisión. Según explicó, en economías solventes la deuda no se cancela de forma total, sino que se refinancia de manera permanente.

El Banco Central realizó un movimiento por US$2.500 millones.

La información sobre la operatoria financiera fue publicada a partir del balance semanal del BCRA, que reflejó el movimiento de fondos realizado a fines de diciembre.

Cómo fue la operatoria del Banco Central y el cambio de acreedor

El balance del Banco Central reveló un movimiento de US$2.500 millones, utilizados para cancelar la parte ejecutada del swap con el Tesoro de los Estados Unidos. El swap total asciende a US$20.000 millones y había sido acordado antes de las elecciones legislativas.

Para concretar el pago sin afectar las reservas internacionales, el Gobierno tomó un nuevo crédito por un monto equivalente con un organismo internacional. En el mercado financiero se especula con que el préstamo provino del Banco Internacional de Pagos (BIS) de Basilea.

Desde el BCRA evitaron precisar la tasa y los plazos del financiamiento, pero aclararon que no se trata de fondos del FMI.

El oficialismo sostiene que, con superávit fiscal, el stock de deuda no se incrementa. “Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, explicó Rallo en el video difundido por el Presidente, en el marco del debate por la solvencia y el acceso al crédito.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas