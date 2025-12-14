En Chubut, no te hagas amigo del juez

A Claudio Petris juez penal de Esquel el Consejo de la Magistratura lo suspendió cuatro meses y está a cinco minutos de la destitución. Irá directo a un jury después de ser acusado de violación del régimen de incompatibilidades, transgresión al deber de excusación, el incumplimiento general de los deberes de decoro, imparcialidad y dedicación exclusiva que exige el cargo de magistrado y las dudas que surgen sobre su manejo patrimonial.

Carlos Richieri, también juez penal de Esquel fue denunciado por tres abogados ante el mismo Consejo de la Magistratura por presunto ejercicio comercial, asesoramiento a terceros, utilización de instalaciones judiciales para grabar contenidos, un fallo anulado por uso de la Inteligencia Artificial (esto es por copiarse) y una actuación disciplinaria que, según los denunciantes, excedió sus facultades.

Petris tomó notoriedad cuando siendo presidente de la Asociación de Funcionarios y Magistrados Judiciales se pronunció en contra del plebiscito para dejar sin efecto la protección de los fueros para funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero cuando surgieron las denuncias en su contra, renunció. Dijo entonces ser un perseguido por la política y por el gobernador de Chubut Ignacio Torres. Vale recordar que la eliminación de los fueros ganó el plebiscito por más del 60 por ciento de los votos y ya es ley en Chubut.

Las denuncias contra Petris, confirmadas por el sumario del Consejo incluyen enriquecimiento patrimonial y maniobras financieras irregulares: se denuncia un presunto incremento patrimonial no justificado, ocultamiento de la titularidad de al menos ocho inmuebles, uso de familiares y presuntos testaferros para inscribir bienes -como el caso de un vehículo Mini Cooper-, y un manejo patrimonial que genera serias dudas. Tras el jury algunos de estos delitos podrían ser investigados por la justicia penal. Por ahora, la Asociación de Funcionarios y Magistrados hizo silencio.

Los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Federico Ruffa y José Raúl Heredia son los impulsores de la denuncia contra Richieri. El punto central de la misma es el presunto ejercicio personal del comercio por parte del juez. Los letrados sostienen que Richieri habría montado una academia privada de litigación —“Neo Litigantes Academy”— a través de la cual ofrece cursos, capacitación y un sistema propio al que denomina Método Stratelx.

De acuerdo al escrito, las actividades no solo tienen fines económicos, sino que incluirían asesoramiento profesional en casos reales, algo expresamente prohibido para un magistrado en funciones. Señalan que la plataforma ofrece participación en grupos de trabajo donde el juez actuaría como “mentor en vivo”, interviniendo en estrategias de litigio mediante un “servicio de consultoría” pago.

Para los denunciantes, esta modalidad implicaría un ejercicio ilegal de la abogacía, además de un emprendimiento comercial por fuera de los límites que fija la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero lo más llamativo (por adjetivarlo con clemencia) es que el escrito también hace referencia a un fallo dictado por el juez el 4 de junio de 2025, que fue anulado por la Cámara Penal de Esquel. Los camaristas concluyeron que la resolución contenía fragmentos generados mediante Inteligencia Artificial, sin control humano ni trazabilidad, vulnerando las garantías del debido proceso. Como ejemplo, los denunciantes mencionan la frase incluida en el fallo que afirmaba: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”, lo que permitió detectar la intervención de IA generativa. En idioma criollo, se copió.

Ahora habrá que esperar la decisión del Consejo de la Magistratura cuyos tiempos parecen medirse con un reloj de arena. Lo cierto es que la justicia de Chubut acumula una balanza más pesada del lado de la desconfianza en un desequilibrio que no hace más que amplificar la desconfianza ciudadana.

Un párrafo aparte para el viaje del gobernador Ignacio Torres a Estados Unidos cuyos resultados definió con esta frase: “Hoy el mundo vuelve a mirar a Chubut como un destino competitivo y atractivo para las inversiones”.

Lo cierto es que el mandatario viajó el domingo pasado, pero nada se supo sobre su paradero (al menos oficialmente) hasta el miércoles en que se anunció que tendría actividades en ese país este jueves y viernes “sus últimos dos días de la gira”. Anunciaban reuniones con autoridades del JP Morgan, otros bancos internacionales y con miembros de Américas Society, el Council of the Américas y el Consulado Argentino.

Este sábado, Torres presidió a partir de las 11,30 el acto central realizado en Comodoro Rivadavia con motivo de celebrarse el Día del Petróleo. Un regreso rápido y furioso que quizá fue el que generó la parte más emotiva de su discurso: “Debemos estar siempre, todos juntos”.