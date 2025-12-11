Dos meses sin rastros de la pareja de jubilados desaparecida en Chubut: intensa búsqueda y una millonaria recompensa

Se cumplen dos meses desde la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que desapareció tras un viaje en su vehículo que quedó atascado en un barreal. Se utilizó personal de investigación, drones y el llamado a la comunidad para obtener cualquier información.

Ante esta situación. El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa millonaria para quien aporte datos específicos del paradero de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja de jubilados que desapareció a mediados de octubre en la provincia de Chubut.

Al llegar al lugar donde se reportó la última conexión GPS con el teléfono de Juana, se halló la camioneta a seis kilómetros de la costa, cerca de la Ruta N° 3. El vehículo estaba sin signos de forcejeo, cerrado, sin ocupantes y con las pertenencias de la pareja dentro.

La Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia solicitó la cartera de seguridad, en la cual se ofrece la suma de $5.000.000 de pesos de recompensa para quien brinde información clave sobre el paradero de los jubilados. Desde las investigaciones mencionaron que ya no se los busca con vida.

Si bien las hipótesis sobre el destino de Juana y Alberto son diversas, con menciones de posible homicidio, hasta el momento no se determinó ninguna causa determinante para la investigación. La teoría de que la pareja quedó enterrada en el barro de la zona también fue descartada casi por completo por el uso de herramientas de detección y perros adiestrados.

Jubilados desaparecidos en Chubut: las investigaciones que se realizaron

Las últimas tareas tuvieron un recorrido de varios kilómetros que tuvieron como punto de partida tanto el lugar donde se produjo el hallazgo del vehículo, como así también el sector que registró la última ubicación del GPS del teléfono celular de la mujer.

Durante estos dos meses se llevaron a cabo operativos de gran magnitud para obtener alguna información de la pareja. Un personal de rastrillaje reportó un fuerte olor putrefacto cerca del lugar, pero no se pudo determinar el origen.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, mencionó que se investigó en la zona con personal y maquinaria de detección de restos humanos enterrados bajo tierra, junto con perros adiestrados para la búsqueda de personas: «Ellos se especializan en derrumbes, pero buscan todo lo que esté tapado por tierra o escombros» agregó.

La camioneta de la pareja fue hallada atascada en una zona de barro, con todas las pertenencias dentro.

Sobre la teoría de que la pareja haya caído al mar, el funcionario mencionó que se investigó en las zonas costeras de la provincia pero que el oleaje del océano pudo llevar los cuerpos a algún punto lejano: «si los desaparecidos fueron hallados en el mar, la corriente puede arrastrarlos a lugares distintos» destacó.

Por último, ante la hipótesis de un posible homicidio toma cada día más fuerza en la Brigada de Investigaciones, donde se informó que una de las familias de los jubilados barajó la opción de investigar por algún crimen organizado ante la pareja.