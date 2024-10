Estafas piramidales: cómo descubrirlas y denunciarlas

El caso que afectó a 12.000 habitantes de San Pedro es el más importante, pero no el único.

Las estafas por cadenas, pirámides o sistema Ponzi tienen más de cien años. Recuerdo que en la década de los 90 me tocó investigar con fiscal federal en Chubut un caso donde a los incautos les llegaba una carta con una pirámide de nombres, había que enviarle un giro postal al primero y remitir siete cartas a otros conocidos. Hoy las variantes son infinitas gracias a internet, las criptomonedas y los blockchains que hacen muy fácil caer en las trampas de Cositorto, Adhemar, RT y cientos de estafadores. Todos se aprovechan de las penurias económicas de los mas humildes y porque no, de la ambición de aquellos que tienen ahorros no declarados, o directamente, dinero proveniente de la corrupción y del narcotráfico.

Las estrategias que usan son muy atractivas: prometen pagar un interés del uno o dos por ciento en dólares por día cuando cualquier inversión financiera en esa moneda no da más de un cuatro por ciento por año; ofrecen garantías absolutas.

Son muy insistentes (parecen una secta); a los primeros le pagan el interés prometido como una muestra de lo que prometen es cierto; difunden propaganda en todos los medios que pueden; organizan festivales multitudinarios con premios fabulosos para aquellos que entran en las pirámides; designan “colaboradores” conocidos por la gente del lugar donde actúan o influencers de las redes sociales.

En los casos del NOA los municipios han otorgado habilitaciones comerciales para sus locales a la calle como si fueran una financiera y hasta alguna legislatura provincial estuvo a punto de declarar a estas organizaciones como de interés provincial si no fuese porque los líderes cayeron presos.

Y aquí un detalle muy importante donde el Sistema de Administración de Justicia juega un rol fundamental: si jueces y fiscales son rápidos, es posible rescatar algo de los fondos y bienes adquiridos con los dineros obtenidos. Los magistrados federales cuentan con equipos técnicos como para secuestrar teléfonos y computadoras. Desde allí hacer un rastreo por las transferencias en criptomonedas, triangulaciones financieras, etc.

Pero son muy pocos los casos porque muchas veces se ingresa en discusiones interminables sobre cuál juez es competente o cuales son los delitos que le corresponden a estos hechos.

La Cámara Federal de Tucuman en un extenso fallo dejó claro que son causa penales federales y que no sólo hay una estafa sino además una intermediación financiera no autorizada por la Comisión Nacional de Valores o por el Banco Central, lavado de dinero y hasta una verdadera asociación ilícita.

Además confirmó las prisiones preventivas y el secuestro de una importante cantidad de bienes. Vinculado a la cuestión judicial está que los denunciantes son aquellos que pueden justificar el origen del dinero invertido pero la gran mayoría (y hablamos de sumas siderales) prefieren el anonimato. Saben que los fiscales también indagarán extrañados por los millones de dólares que se van descubriendo a medida que se desbloquean los equipos electrónicos.

Dos recomendaciones: cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. No se deje engañar por semejantes ganancias y si dudan, verifiquen los datos en las paginas web del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Policía Federal, etc. Que haya algunos y muy pocos que hayan recuperado los fondos, no significa que Ud. tenga esa suerte. Mas aún, es parte de la trampa.

La otra recomendación es para las autoridades. Hay que construir un cinturón de seguridad ciudadana para evitar estas maniobras.

Aquí van algunas ideas que surgen de la experiencia:

1) Capacitar desde la Escuela de Policía sobre estas maniobras para que ni bien aparezcan se inicien las causas de oficios.

2) Señores intendentes: ¡Dejen de otorgar habilitaciones comerciales a estos estafadores!

3) Los medios de prensa y difusión, no deben prestarse por mas que paguen buenos dineros en propaganda.

4) Deben prohibirse los shows, festivales y encuentros multitudinarios con estos fines.

Y en quinto lugar lo más importante: debemos extender el Plan Nacional de Educación Financiera a nuestras escuelas. Nuestro niños ya manejan dinero por billeteras virtuales que ofrecen inversiones de todo tipo. No sólo para no caer en estas estafas sino también como una barrera para la ludopatía.

* Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero