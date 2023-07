Habilidades de la juventud: el futuro en sus manos

Históricamente, la juventud ha dado el puntapié inicial para la introducción de los grandes cambios en los paradigmas sociales. Ya sea por su capacidad disruptiva, su curiosidad, su flexibilidad o su empuje, los jóvenes siempre fueron los promotores y early adopters de nuevas tendencias. Potenciar las habilidades de los jóvenes resulta clave para acelerar los cambios sociales que el mundo hoy necesita y garantizar la sustentabilidad.

En este sentido, las empresas del sector deben promover el desarrollo de la juventud y sus cualidades: pasión por la tecnología, la flexibilidad, el aprendizaje, la innovación y la capacidad de trabajo en equipo, para intensificar sus competencias aplicadas a un sector en amplio desarrollo y crecimiento.

En un contexto mundial, en el que la competencia por el talento se intensifica, cada vez cuesta más encontrar perfiles que matcheen con las ofertas y necesidades de mercado. Sectores como la educación, la salud, la ingeniería, las ciencias y el ámbito digital se resienten ante la falta de profesionales cualificados.

Con la pandemia y la intempestiva necesidad de digitalizar los negocios, el mercado laboral entró en jaque. El accionar individual de las organizaciones y las casas de estudio no dieron a basto. Los países y las agencias gubernamentales comprendieron que debían poner el desarrollo profesional en agenda de gobierno, promoviendo políticas públicas y programas que fomenten el ingreso de talentos al rubro IT. En este sentido, los jóvenes tomaron un papel clave para alcanzar la sustentabilidad que los mercados, las organizaciones y los países necesitan.

La formación y el aprendizaje ya no sólo se basa en la incorporación de conocimientos teóricos y prácticos, sino que primordialmente debe estar enfocado en la adquisición y desarrollo de competencias tecnológicas, sociales, y emocionales. Esto nos ha llevado a enfocarnos en el desarrollo de un ambiente seguro y habitable donde nuestros Jóvenes Talentos puedan crecer y formarse.

A partir de esta premisa, diseñamos un programa de inserción laboral para que los jóvenes puedan dar sus primeros pasos profesionales en el rubro IT.

Un “Semillero” que prioriza el desarrollo de skills y competencias blandas, necesarias para poder performar y hacer frente a una industria altamente competitiva, que está continuamente en evolución.

La tecnología tiene hoy un valor diferencial y troncal en la vida de las personas, en el mundo organizacional y en la sociedad en su conjunto. Enfocar estas competencias en las juventudes se tornan críticas y cuasi imprescindibles. El abanico de oportunidades será exponencial para los jóvenes que logren desarrollar “auto-aprendizaje” de skills tecnológicas y soft competences, más allá de necesidades cognitivas.

* Head of people de Flux IT. Coordina el programa First Job, una academia in company que pone foco en el aprendizaje de tecnologías críticas y la adquisición de competencias y buenas prácticas que aceleren la inducción laboral de jóvenes talentos bajo el modelo de formación 70-20-10: 70% de conocimiento en la práctica, 20% de aprendizaje bajo tutorías, networking y comunidades de prácticas y 10% de formación teórica clásica.