“IA en las Empresas: el poder de los equipos híbridos multidisciplinarios y el liderazgo que lo vuelve posible»

La Inteligencia Artificial no fracasa por la tecnología, sino por la ausencia de equipos diversos capaces de integrarla, gobernarla y controlarla. El mundo ya aprendió la lección: sin ingenieros, contadores, abogados, administradores y expertos en datos trabajando juntos, la IA no agrega valor. Y sin un líder capaz de conectar esas mentes, la innovación se desintegra.

Esa tarea requiere algo que en nuestro país no siempre se cultiva: trabajo interdisciplinario real, en una misma mesa, para una implementación es segura, eficiente y sostenible.

El error que cambió la historia: cuando Tesla apostó solo por ingenieros

En 2018, Elon Musk admitió públicamente: “Excesiva automatización en Tesla fue un error. La solución es más personas, no menos.”Confesó uno de los errores más costosos de Tesla: creer que podía automatizar la fábrica casi sin intervención humana. La planta se detuvo, los autos salieron con fallas y la compañía perdió millones. ¿El problema? No fallaron los robots. Falló el enfoque unidisciplinar.

Musk lo explicó después: había confiado solo en ingenieros y no en equipos multidisciplinarios capaces de ver lo técnico, lo humano, lo económico, lo legal y lo operativo al mismo tiempo, debió reemplazar parte de los robots por operarios humanos. Fue necesario sumar expertos en procesos, calidad, operaciones, contabilidad, seguridad laboral y análisis de datos para estabilizar la producción. Tesla tuvo que rearmar equipos híbridos humanos-robots para aumentar calidad.. Este episodio dejó una lección clave: la tecnología sin criterio humano y sin equipos multidisciplinarios puede fracasar, incluso en las compañías más innovadoras del mundo. La IA no funciona sola. Funciona en ecosistemas humanos diversos.

Una PyME argentina puede implementar un chatbot sin revisar sesgos ni cumplimiento legal, pero termina enfrentando un reclamo por ‘publicidad engañosa algorítmica’. La herramienta no falla: falla el equipo. O implementar sensores con reconocimiento facial sin consultar a legales y ser pasibles de una denuncia por violar Ley 25.326.

La confirmación global: Altman, Pichai y Nadella coinciden

Sam Altman (OpenAI) fue tajante: “La IA no es un problema técnico, es un problema social. Por eso necesita todas las disciplinas.” “Los modelos fallan en los bordes: ahí los humanos tienen que estar.”

Sundar Pichai (Google) explica: “El impacto de la IA es más profundo que el fuego o la electricidad. Y requiere ética, derecho, ciencia y negocio trabajando juntos.” Google creó: equipos de ética, equipos legales, equipos de ingeniería, equipos de seguridad, equipos de producto. Todo junto, no separado.-

Satya Nadella (Microsoft) completa la idea: “La IA solo funciona cuando cambia la cultura. No cuando se instala un software.” Y culturalmente se cambia con: RRHH, administradores, líderes de equipo, formaciones internas, abogados corporativos, jefes de datos tecnólogos.-

Tres de los CEOs más influyentes del mundo están diciendo lo mismo: si no se arma un equipo multidisciplinario, la tecnología falla.

¿Qué disciplinas necesita una empresa para implementar IA (aunque sea pequeña)?. Mesa Interdisciplinaria

La IA no es un proyecto “de sistemas”. Es un proyecto de empresa que exige una mirada múltiple. Las disciplinas mínimas son: Ingenieros- industriales, de datos, informáticos, electrónicos- y tecnólogos: aportan optimización de procesos, integración, datos, automatización, ciberseguridad. Contadores y auditores: refuerzan la trazabilidad, ROI, auditoría algorítmica e impacto económico real. Abogados: incorporan la mirada de cumplimiento normativo, responsabilidad, protección de datos, prueba electrónica, contratos inteligentes, sesgos, derechos del consumidor y límites de uso. Administradores / RRHH: que tengan presente la cultura organizacional, capacitación, relevamiento de y gestión, implementan metodologías como OKRs.

Se pueden integrar con Comunicadores / UX: que diseñen interfaces humanas, evalúen la explicabilidad y generen la confianza. Como así también especialistas en ética, psicología, sociología que refieran la evaluación de impacto humano y social, mitigación de sesgos y discriminación.

Separados, funcionan. Pero juntos generan un ecosistema donde la IA es útil, segura y sostenible. En las empresas más eficientes se está viendo un patrón claro, las mesas de IA con roles definidos y complemetarios: de caos a un proceso trazable, auditable y eficiente

Cultura colaborativa y Gobernanza: la clave para que la IA no se convierta en un riesgo

La IA no se gestiona solo con entusiasmo. Se gestiona con gobernanza, que implica: políticas de uso, controles de calidad, auditoría algorítmica, matriz de riesgos, trazabilidad, explicabilidad, y capacitación continua. Por eso una empresa que implementa IA necesita un liderazgo claro: que conecte todas las disciplinas. Articule estrategia, controles, legalidad, seguridad y valor de negocio, potencie áreas, coordine la gobernanza algorítmica, establezca protocolos, integre la técnica con la legalidad y asegure que la IA funcione con criterios humano. El costo de no trabajar en equipo es más alto que el costo de implementar IA.

Ejemplo local: el Polo Tecnológico de Neuquén y el poder de la interdisciplinariedad

Neuquén ya experimenta los beneficios del enfoque colaborativo. El Polo Tecnológico de Neuquén reúne empresas, universidades, desarrolladores, ingenieros, abogados, economistas, contadores, diseñadores y emprendedores, y startups y empresas que acercan necesidades reales, funcionando como un laboratorio vivo de innovación interdisciplinaria. Este ecosistema demuestra que la IA prospera cuando se crea un entorno donde los problemas se piensan desde múltiples perspectivas. Neuquén es un ejemplo concreto de cómo una provincia puede adelantarse creando equipos híbridos capaces de convertir innovación en desarrollo económico.

De Tesla a Neuquén: ¿qué debe hacer hoy un empresario?

El empresario argentino que quiere implementar IA debe: No empezar por el software, empezar por el equipo; armar una Mesa de IA interdisciplinaria; designar un responsable claro (CAIO o líder de IA); fomentar una cultura donde las mentes se conecten; pensar la IA como inversión estratégica, no como moda y recordar la lección global: Si Tesla, Google, OpenAI y Microsoft necesitan equipos diversos, ¿qué empresa argentina podría prescindir de ellos?

En un país donde la innovación suele ir más rápido que la regulación, la única herramienta que tiene una empresa para no quedar obsoleta es formar equipos híbridos multidisciplinarios. La IA no busca borrar profesiones. Las potencia, siempre que salgan de sus islas.

Las empresas que prosperen serán las que entiendan que el futuro no es individual ni técnico: es interdisciplinario y humano. Y comienza con líderes capaces de conectar mentes para construir un verdadero ecosistema de innovación. Si querés que la IA funcione, no contrates un software: formá un equipo. El empresario que entienda esto —y que lidere equipos diversos conectando saberes— no sólo implementará IA: construirá el futuro.

*Directora del Instituto de Derecho e Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén