Irán y el becerro de oro

Cuenta la Biblia que los israelitas, luego de salir de Egipto, dudaron de la existencia de Dios ante el retraso de su llegada por lo que comenzaron adorar a una imagen, un símbolo, el becerro de Oro. La adoración de esta imagen los acerco al paganismo y a la negación de Dios, por lo que estuvieron a punto de ser destruidos por éste. La tremenda guerra asimétrica desatada por los Estados Unidos e Israel nos lleva como antecedente a una nota publicada en estas páginas luego de mi visita a Irán (carta desde Irán 18/9/2018) donde volqué mis impresiones sobre esa milenaria y refinada cultura Persa.

Luego el 30/6/2025 (Irán-Israel: el lado de la Historia) cuando Israel y EE.UU. lo atacaron en el medio de negociaciones y de la invasión al territorio de Palestina, reconocido por la ONU en 1948 , junto al genocidio de mujeres y niños en el marco de una limpieza étnica de aquel pueblo , opinamos sobre esas situaciones.

Nuevamente, meses después, en medio de negociaciones sobre el programa nuclear Iraní ( la máxima autoridad religiosa de Irán asesinada hace unos días por Israel había dictado un Decreto en el año 2003 prohibiendo la producción y uso de armas nucleares ) se vuelve atacar a Irán bajo el pretexto de su programa nuclear, luego de años de visitas por parte del organismo de la ONU a cargo de estos controles .

De manera increíble, hace pocos días renuncio el jefe del área de contraterrorismo de los EE.UU., Joe Kent, afirmando que Irán no era una amenaza para los EE.UU., y que el presidente Trump había sido presionado por Israel para iniciar esta guerra.

Pero dijo cosas más graves como veterano de guerra, viudo de una esposa también militar asesinada por el ISIS . En una entrevista con el periodista más escuchado de los EE.UU. (Tucker Carlson ) afirmó que había claros elementos que su país había apoyado al ISIS en Oriente Medio.

¿Se acuerdan de los que cortaban cabezas convenientemente escenografiados con mamelucos naranjas? Esto lo explicamos con detalle desde estas páginas y han sido parte de un plan desde la caída de las torres gemelas, una operación ejecutada en su faz práctica por agentes de inteligencia de Arabia Saudita , que permitió a los EE.UU. e Israel destruir 6 países del Oriente Medio ; el último bocado es Irán. Para ello se ha montado una campaña de demonización colosal, que se desarrolla en el frente mediático y económico.

En la Argentina, la voladura de la AMIA ( primero habría sido siria , luego Irán , y ahora es Hezbolá) , donde se probó en la causa judicial que intervinieron agentes de inteligencia argentinos y miembros de la policía federal , donde el primer juez desplazado fraguo el modus operandi , los testigos , pruebas , pretendiendo hacernos creer que Irán manejaba a toda esa gente .

¿En serio puede ser tan profunda nuestra mentalidad infantil para creer eso?. Irán se encuentra además en el área dentro de los dos grandes ríos (las dos bandas celestes de la bandera de Israel simbolizan el Éufrates y el Nilo , el territorio que debería ser el gran Israel ) que también integran otros países , existiendo múltiples intereses en su destrucción.

Israel pretende transformarse en un centro de distribución de gas y petróleo en el Medio Oriente y para eso ya cuenta con los grandes yacimientos de las costa de Gaza luego de asesinar más de 40.000 mujeres y niños (informe ONU 2025) por lo que apunta a Irán , que posee las segundas reservas de gas más grandes del mundo y las tercera de petróleo .

El gas y el petróleo aseguran además el comercio mundial de la energía con dólares, vital para que los EE.UU. se mantengan a flota recibiendo gratuitamente esos flujos de dinero para mantener un imperio en pleno desplome. No se trata solo de desplazar a China del Oriente Medio, ni de privarle el acceso al petróleo y al gas.

Eso no va a suceder, dado que China resulta en la actualidad la potencia victoriosa: por desarrollo económico, político y cultural.

Irán ha sorprendido a todos; su capacidad militar ha destruido la totalidad de las bases de los EE.UU. en medio Oriente y los sistemas de radar de los EE.UU. e Israel y parte de la infraestructura militar de este país. Ha eliminado además científicos nucleares de Israel ( que si tiene bombas atómicas y amenace utilizarlas ) luego de que este último haya ejecutado durante años a varias de ellos en Irán .

Los EE.UU. e Israel ha asesinado a 140 niñas menores de 16 años en una escuela en Irán , a niñas en otra escuela mientras practicaban vóley , calculándose en la actualidad que cerca de 700 mujeres y niños han muerto en 30 días de guerra.

Es justamente uno de los cinco puntos que Irán plantea a los EE.UU. para detener la guerra: dejar de asesinar mujeres y niños. Trump es no solo un rehén de la “lista de Epstein” , un proyecto del Mossad israelí que llevó más de dos décadas de desarrollo, sino que se demuestra como un payaso y farsante que ha traicionado a sus votantes.

El becerro de oro sigue vivo.

* Abogado. Docente de la facultad de Economía UNCo.