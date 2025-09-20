ESCUCHÁ RN RADIO
Opinión

Justicia en tu comunidad

Armando Mario Márquez

Por Armando Mario Márquez

La del titulado es una plausible iniciativa que poco tiempo atrás – concretamente el 9 de junio ppdo.- puso en marcha el Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén.

En la señalada ocasión el máximo organismo judicial local firmó un convenio con el Poder Ejecutivo provincial, a través del cual los Ministerios de Trabajo y de Educación ceden el uso del Centro de Promoción Comunitaria “El Nido”, del barrio 7 de Mayo, para el funcionamiento del servicio, por lo que, a partir del jueves 19 de junio, el Programa de referencia comenzó a funcionar allí de manera regular todos los jueves de 8 a 14 horas, con un equipo judicial múltiple y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa Oficial presente en el territorio, para “responder consultas, recibir denuncias, realizar audiencias y acompañar a las vecinas y vecinos en el acceso a sus derechos”.

El referido programa se trata de un servicio que “busca brindar atención primaria, información y asesoramiento jurídico de manera directa y cercana a la población”, haciéndose presente de manera concreta y efectiva allá donde hace falta, donde la persona no puede concurrir o acceder a los centros convencionales -presenciales o virtuales- de atención por un sinnúmero de motivos que hacen, esencialmente, a su situación de desprotección, a su contexto de marginalidad o a su estado de vulnerabilidad.

Leemos “su objetivo es contribuir a la descentralización del servicio de Justicia, ampliando su alcance territorial y operatividad, poniendo a disposición de la población los distintos servicios que brinda el Poder Judicial y promoviendo un acercamiento con la comunidad”.

Por estos días nos anoticiamos que desde el pasado jueves 4 de setiembre los vecinos de Andacollo y parajes aledaños cuentan con tal posibilidad todos los días jueves en horario matutino.

Hacemos votos para que los organismos provinciales y municipales sean permeables a esta valiosa iniciativa, llegando así el servicio de Justicia a la mayor cantidad de gentes, haciendo, de tal modo, más tangible el ideal de “afianzar la Justicia” ínsito en el Preámbulo de nuestras constituciones nacional y provincial.

*Presidente del Centro de Estudios Constitucionales del Comahue. Integrante de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén.


Temas

Justicia

Neuquén

