La parte del León, (sin presupuesto)

Antes de refugiarse en Villa La Angostura Mauricio Macri tiene varios destinos pautados, uno coincidente con la última carrera del año de Franco Colapinto. Será tiempo de distancia y reflexión antes de definir si en el 2025 comparte listas con Javier Milei. Pactar con la fuerza del León que acaba de conseguir personería nacional para La Libertad Avanza sería licuar su futuro político y hoy, señalan a su lado, prefiere menos bancas pero sostener la identidad del PRO.

Sin embargo no es momento para declararse independiente, admiten quienes hacen esfuerzos por mantener unido al bloque amarillo frente a la agresiva verborragia que le dedicaron el Gordo Dan y sus aliados en el lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo. Coincide en la evaluación del sentido de la oportunidad el equipo de Victoria Villarruel, desde un despacho blindado para no exteriorizar los reales sentimientos de la vicepresidenta después de que Milei la relegara al mismo destino gris que Néstor Kirchner a Daniel Scioli o Cristina Fernández a Julio Cobos. Ella se niega a ser solo quien toca la campanita en el Senado y reivindica la discusión en el Congreso como el debate de “la alta política”. Debate que no admite, justamente, el presidente.

El PRO lo entendió mucho antes en una cena en la casa del jefe del bloque, Cristian Ritondo, donde Santiago Caputo les advirtió que Milei no cede. “Si negociás a mitad de camino te embroman” apuntó el asesor desestimando los esfuerzos dialoguistas y las promesas del jefe de gabinete Guillermo Francos y Martín Menem.

“Es un all-in, quieren todo”, advierten los amarillos puros que no se sorprendieron cuando José Luis Espert clausuró el debate por el Presupuesto con el argumento de que los pedidos de los bloques no garantizan el déficit 0. La culpa, una vez más, es de los gobernadores que piden obras, compensar la deuda de las cajas previsionales y coparticipar impuestos que quedaron en el limbo tras el cambio de AFIP a ARCA. Le suman reclamos por los Aportes del Tesoro de la Nación que aún no fueron distribuidos en un alto porcentaje y que, como es habitual en todos los gobiernos, se realiza de manera discrecional. Estos meses se beneficiaron gobernadores que blindaron leyes, vetos y DNU de Milei.

Misiones, un distrito que supo ser aliado del kirchnerismo y del massismo y ahora es pieza fundamental en el Congreso, está al tope de la lista con $ 13.000 millones. En segundo lugar está el ‘ministro del Interior en las sombras’ -así mencionan al entrerriano Rogelio Frigerio – que recibió $ 8.500 millones. Los siguen Gustavo Sáenz de Salta que recibió $ 4.500 millones y los peronistas que mutaron a aliados libertarios, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. Al tucumano le transfirieron $4.500 millones y $ 3.000 millones fueron para Catamarca.

Entre las diez provincias beneficiadas están las radicales Santa Fe y Jujuy. De la Patagonia no están ni Río Negro, ni Tierra del Fuego ni Neuquén, sólo Chubut y Santa Cruz que han mostrado dispar acatamiento en las votaciones del Parlamento.

“Habrá micronegociaciones con los gobernadores”, admitió un importante operador del Congreso mientras los mandatarios de Juntos por el Cambio -PRO y UCR- acordaron con los jefes de sus bloques y con Encuentro Federal -que nuclea a los partidos provinciales- pedir una reunión conjunta a Jefatura de Gabinete. Todavía no recibieron respuesta.

En soledad, Axel Kicillof intenta unir a los gobernadores contra los recortes de la Rosada. Se topó con un frontón liderado por el PRO y parte de la UCR. Cerca suyo se quejan por el peronismo díscolo y le atribuyen al rionegrino Alberto Weretilneck una voz predominante entre los provinciales a favor de los acuerdos. Esta semana hubo otro revés peronista: el pampeano Sergio Ziliotto visitó Rosada y aceptó el Régimen de Cancelación de Deudas del Gobierno y recibirá bienes y obras en compensación por lo que se le debe.