La sombra de la «turbourbanización» avisa en Neuquén

El aumento de la población encuentra parte de su explicación en la zona petrolera. Foto: archivo.

Robert Muggah, un politólogo y urbanista canadiense, advierte en una de sus obras sobre los riesgos de lo que llama “turbourbanización”, un proceso de desarrollo urbano acelerado y con planeamiento reducido, muy proclive a derivar en barrios carenciados de servicios e infraestructura.

El concepto ganó difusión en la Argentina a través del periodista Carlos Pagni, quien en un libro acerca de la consolidación del conurbano bonaerense menciona la expansión de ese territorio como un caso paradigmático.

Aunque se trate de realidades productivas y demográficas con escalas muy distintas, los desafíos de planificación que plantea el concepto encuentran ecos en el crecimiento acelerado de Neuquén, una provincia joven con picos históricos de expansión en el siglo XX y que se encamina mantener un ritmo ascendente, como volvió a anticipar esta semana el ministro Federico Sturzenegger.

La transformación demográfica de la provincia se concentra especialmente en la Confluencia y los departamentos vinculados con la expansión de Vaca Muerta.

Rolando Figueroa, que esta semana durante una entrevista en Buenos Aires negó ser libertario, viene desplegando un discurso duro sobre el tema, tal vez de una forma más notoria que su gran aliado local, el intendente capitalino Mariano Gaido.

En el reportaje citado, el mandatario volvió a advertir sobre los altos estándares de especialización que requiere la industria petrolera y dijo que conseguir trabajo no es una cosa de la noche a la mañana. No vengan si no tienen algo seguro es la premisa.

La llegada de nuevos neuquinos no solo se ve impulsada por la propia bonanza de la formación. O por el mentado derrame. El flujo migratorio también se ve influido por la contracción económica que se observa en otros sectores del país, una tendencia que hoy no muestra signos de reversión. Solo en octubre, por mencionar un dato, los despachos de cemento cayeron un 9,6% interanual a nivel nacional.

¿Cuenta la región con la capacidad de respuesta necesaria para absorber este ritmo de demanda? La pregunta resuena en el Gobierno provincial y en los municipios, como dejó de manifiesto el intendente de Añelo, Fernando Banderet.

Si se observan las imágenes satelitales de la región, el proceso se aprecia con mayor claridad. Por ejemplo, San Patricio del Chañar expandió su mancha urbana durante los últimos años hacia el norte y el sur, además de registrar emprendimientos en la zona de chacras. Sin embargo, en el sector orientado hacia el río Neuquén, la urbanización a medias destaca con especial facilidad.

En el medio de este proceso habrá que votar. Los tiempos electorales comenzaron a acelerarse y la discusión por el Neuquén que viene no tiene todavía sus protagonistas confirmados. Nadia Márquez, que el sábado pasado inauguró un auditorio de su iglesia con el presidente Javier Milei, encendió motores esta semana.

En una entrevista con este medio, apuntó directamente contra dos referentes del oficialismo provincial después de un tiempo importante sin hacerlo. Entre las señaladas estuvo la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, quien en un acto realizado días atrás había cuestionado la falta de inversión en obra pública por parte del Gobierno nacional. «Impresentable», la calificó la senadora nacional, que también dedicó críticas para su colega, la ministra Julieta Corroza.

Aunque la discusión no escaló, dejó dudas sobre la profundidad del cuestionamiento de la legisladora, quien aparece como número puesto en caso de que el espacio libertario decida competir por la gobernación.

La semana que viene traerá otro debate, tal vez más importante: el del presupuesto 2027 que giró el Ejecutivo provincial.

La cita contará con la presencia de funcionarios del Gobierno para explicar lo que se espera el próximo año: fuerte suba de las regalías, más obra pública y una planta de personal consolidada que demandará el 67% de los gastos corrientes, una estimación que deberá incluir lo que se acuerde en la paritaria docente. Una disputa con final abierto.