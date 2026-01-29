La UCR de Neuquén inicia el 2026 con nuevas autoridades: quiénes asumen en el partido centenario

La Unión Cívica Radical de Neuquén inicia el 2026 con nuevas autoridades en toda la provincia. El partido centenario está en los preparativos para la asunción de los cuadros que estarán a cargo de la estructura provincial y de los comité locales por los próximos cuatro años, con Juan Peláez como principal referente.

Tras su alejamiento del frente de gobierno de Rolando Figueroa, el exsecretario de Producción se puso al frente de la renovación del radicalismo con miras al 2027.

Según informó a Diario RÍO NEGRO, el 9 de febrero será el acto de asunción de las autoridades del Comité Capital, que quedó integrado por Estefanía Buamscha como presidenta, Jorge Huala como vicepresidente, Juliana Fernández como secretaria y Cristina Maripan como tesorera, entre los principales cargos.

También habrá actos organizados por los demás comités que representan a las principales ciudades del interior de Neuquén.

En tanto el 20 de febrero será el acto de asunción de las autoridades del Comité Provincia y se espera la participación de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y uno de los principales líderes del radicalismo a nivel nacional.

La UCR había realizado un llamado a internas para la definición de su nueva conducción, pero se terminó proclamando en diciembre como lista única la Roja y Blanca de Juan Peláez y Luis Pusterla, luego de que la Verde que impulsaban Claudio Camargo y Julio Tolosa quedara afuera de la competencia, no sin polémica, por un problema de avales.

Quién conducirá la UCR de Neuquén a nivel provincial

En el Comité Provincia ya quedaron definidos los 15 delegados pero, según anticipó Peláez, aún no se concretó la reunión para definir cuáles serán los cinco que integren la Mesa Ejecutiva.

Los nombres saldrán del listado que integran Juan Peláez, Silvia Barrera y Jonathan Barberis por el Circuito Capital; Yanina Berra, Daniel Teker Rodríguez y Mónica Bibow por el Confluencia; Martha Sánchez, Leandro Signorile y Miryam Urrutia por el Circuito Centro; Nahuel Altamirano, Ana Carmen Paineman y Juan Antonio Cousso por el Norte; y Jorge Stéfano, Silvia Garrafa y Ricardo O’Connor por el Circuito Sur.

Lo más probable es que sea el propio Juan Peláez quien tome la conducción de la UCR a nivel provincial, quien ya había adelantado, cuando presentó su renuncia al gobierno provincial, que se dedicaría a la política partidaria.