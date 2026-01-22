El peronismo de Neuquén activó su interna: en dos semanas se abre la reserva de listas y hay anotados

El Partido Justicialista de Neuquén puso en marcha su cronograma electoral para las elecciones internas que renovarán sus órganos de conducción, el próximo 15 de marzo. El martes se formalizaron los padrones de los afiliados que estarán en condiciones de participar de los comicios y la próxima fecha clave será el jueves 5 de febrero, cuando venza el plazo para reservar colores y número de lista.

El peronismo de la provincia atraviesa un momento complejo, tras la derrota electoral en las legislativas nacionales y una suerte de ruptura ideológica que hoy divide a los militantes entre quienes son opositores al gobierno de Rolando Figueroa y quienes participan de su gobierno.

Si bien la conducción hoy está en manos de los primeros, que tampoco están exentos de diferencias internas, es posible que haya actores vinculados al rolismo que busquen hacer pie en la próxima estructura.

Hasta el año pasado, el PJ de Neuquén contaba con unos 19.700 afiliados en toda la provincia.

Los cargos que se elegirán el 15 de marzo incluyen un presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Consejo Provincial más 16 vocales; integrantes del Congreso Provincial y los consejos locales de 36 localidades.

La actual presidenta, María Elena Paladino, dijo en declaraciones al medio La Voz del Neuquén que está proponiendo hacer una “lista de unidad”, tanto a nivel provincial como en las ciudades.

Sin embargo, hay sectores que ya están pidiendo pista como el del referente de la Uocra, César Godoy, quien anticipó que considera que el ciclo actual del PJ “está agotado” y que el 5 de febrero reservará color para su lista.

También hay movimientos de sectores más cercanos a Figueroa y de intendentes peronistas que también podrían dar competencia.