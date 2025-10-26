Lo que se arriesga en la legislativa

En la jornada de hoy, la provincia de Neuquén vuelve a ser escenario de una elección nacional que definirá, no solo la representación en el Congreso, sino también el perfil político con el que la provincia buscará influir en las decisiones estructurales que el país deberá encarar en los próximos años.



El que más arriesga en esta contienda es Rolando Figueroa, actual gobernador y líder de la alianza La Neuquinidad. Se observa que pone en juego el capital político que construyó desde su triunfo en 2023, uniendo retazos de doce partidos y agrupaciones, incluidos sectores minoritarios del MPN. Si logra obtener dos senadores y dos diputados, los próximos dos años podrían constituir su pista de despegue hacia la reelección. En cambio, si resulta segundo, se verá obligado a reciclar la alianza y redefinir su estructura interna, en un contexto de alta fragmentación provincial.



En el otro extremo, La Libertad Avanza es la que menos arriesga. Su principal figura, Nadia Márquez, ha reconocido que su ingreso a la política fue consecuencia de un conflicto con el entonces gobernador Omar Gutiérrez, quien sancionó la entidad que presidía. Aquella experiencia marcó su camino y la llevó a ocupar un lugar en el Congreso Nacional, pese a que su partido original no pertenecía al espacio libertario. Incluso su padre, el pastor Hugo Márquez, había anticipado que no lograría llegar a una banca legislativa.



Su carrera, marcada por un tránsito entre espacios y convicciones, se sostiene más en la exposición pública que en una estructura partidaria consolidada nacional, lo que reduce los costos de una eventual derrota.



El Frente Patria, compuesto por dos grandes socios —el sector de Ramón Rioseco, del Frente y la Participación Neuquina, y el Partido Justicialista—, atraviesa una etapa de repliegue. El cisma interno del peronismo provincial debilitó su presencia territorial y redujo su incidencia electoral. Rioseco se ha refugiado en la gestión de Cutral Co y se ha mantenido distante de la promoción de la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile, y de Silvia Sapag, también oriunda de esa ciudad. Rolando Figueroa advirtió que el espacio no ingresará al escenario de los partidos tradicionales, dado que anticipa una polarización entre La Neuquinidad y La Libertad Avanza.



Los riesgos más marcados también recaen sobre los sectores libertarios locales, encabezados por Carlos Eguía, cuya Fuerza Libertaria fue tercera opción en la Legislatura y en el Concejo Deliberante en 2023. En esta oportunidad, se enfrenta a un desafío de todo o nada, arriesgando el capital político que había logrado construir como figura mediática y como exponente del voto antisistema.



Por su parte, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, buscó mantener una línea separada entre su militancia sindical y su iniciativa política, Más por Neuquén. Se observa que ha actuado con cautela al no fusionar ambas esferas, evitando colisiones internas y preservando su rol gremial. En su caso, más que un riesgo electoral, la participación representa una oportunidad de acumulación de experiencia y posicionamiento futuro.



La pérdida de una elección legislativa no tiene la misma magnitud que una derrota ejecutiva, pero resulta demoledora para partidos acostumbrados a operar bajo la influencia del poder, como el MPN y el propio PJ. En tanto, el sector de Rioseco, con presencia reducida, conserva un margen limitado de supervivencia política, sostenido en enclaves locales.



En definitiva, Neuquén enfrenta una elección donde se pondrán a prueba liderazgos, coaliciones y estrategias de poder. La provincia arriesga hoy no solo representación legislativa, sino la continuidad de un modelo político que pretende equilibrar identidad local con proyección nacional.