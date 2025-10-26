Silvia Sapag sobre las elecciones 2025: “Es un plebiscito para el gobierno nacional» 

Después de emitir su voto en Neuquén, la candidata a senadora de Fuerza Patria por Neuquén, Silvia Sapag, calificó a las elecciones legislativas 2025 como un «plebiscito para el gobierno nacional». Destacó la relevancia de la jornada y advirtió sobre lo que se define en las urnas. «Está en juego la democracia, está en juego la soberanía», aseguró.

En esa línea, la legisladora mencionó que también están en juego «nuestra salud» y «nuestra Universidad». Sapag hizo un fuerte llamado a la participación de la ciudadanía. «Espero que vengan a votar», expresó, y calificó la jornada como «el día más importante para el pueblo».

Sapag estuvo acompañada por su compañera de fórmula y candidata a diputada nacional Beatriz Gentile, el diputado nacional Pablo Todero, el senador Oscar Parrilli y los diputados provinciales Darío Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli.

Elecciones 2025: la postura en el Senado

Al ser consultada sobre la futura configuración de la Cámara Alta, Sapag definió la postura de su espacio. «Nosotros vamos a seguir siendo lo que somos ahora (…) la muralla donde se golpean las políticas del gobierno actual».

Sobre el debut de la Boleta Única de Papel, opinó que «está fácil votar». Sin embargo, cuestionó que «el gobierno no se ha ocupado en enseñar a la población cómo hay que hacerlo».

La senadora también se refirió al hecho de violencia que sufrió el candidato Pablo Cervi. «Lo llamé», confirmó. Detalló que el candidato «estaba en buenas condiciones» y que su familia se encontraba bien, aunque «conmocionada». Informó que esperarán los resultados en la sede del PJ de la calle Roca, de la ciudad de Neuquén.