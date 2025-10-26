Julieta Corroza votó en Neuquén y llamó a la ciudadanía a participar: «Esta elección es muy importante para el país»

La candidata de La Neuquinidad llamó a la ciudadanía a votar "indistintamente de a quién elijan porque estas elecciones son muy importantes para el país". (Foto: gentileza)

La candidata a senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza, emitió su voto esta mañana para las elecciones legislativas 2025, cerca de las 10 en el CPEM 55 de Plottier. Al salir del establecimiento, destacó la importancia de la jornada y llamó a la ciudadanía a “participar, indistintamente, de a quién elijan, porque estas elecciones son muy importantes para el país”.

Corroza, que asistió acompañada por sus padres y su hijo, se mostró «muy emocionada» por el cierre de la campaña y expresó su deseo de que la jornada electoral «transcurra en paz».

En cuanto a las expectativas de la votación, estimó que “hoy habrá una buena participación de la gente”. También ponderó el sistema de Boleta Única Papel, al que calificó como «rápido y ágil», destacando que «se evita la boleta sábana».

Julieta corrozza repudió al asalto a Pablo Cervi

La candidata fue consultada por el asalto que sufrió anoche el diputado nacional Pablo Cervi. “Fue terrible, por supuesto lo repudio totalmente», afirmó Corroza.

Señaló que envió un mensaje al diputado y confirmó que él «está en contacto con el gobernador (Rolando Figueroa) y con Matías Nicolini (ministro de Seguridad) desde anoche». Finalmente, expresó su «total solidaridad con toda la familia”.

Corroza informó que, tras acompañar a sus padres a votar, recorrería escuelas en Plottier y luego en la ciudad de Neuquén.