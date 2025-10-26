Elecciones en Neuquén: Javier Milei plebiscita su adhesión en Vaca Muerta en una pelea por seis bancas

Más de 581.000 electores están convocados para ir a las urnas este domingo en Neuquén y elegir quiénes ocuparán las tres bancas de senadores y las tres de diputados que renovará la provincia en el Congreso. Estas elecciones legislativas de medio término, que aparecen como un plebiscito del primer tramo de la gestión de Javier Milei en todo el país, también pondrán en juego a nivel local el armado opositor y el éxito, o no, de la opción provincialista que propuso el gobernador Rolando Figueroa.

Uno de los interrogantes de esta elección es cuál será el nivel de participación que se alcanzará en la jornada, teniendo en cuenta el alto ausentismo que hubo en comicios previos realizados durante este 2025.

En las presidenciales del 2023, el nivel de asistencia a las urnas en Neuquén fue del 80,8%. En las legislativas del 2021, que son más comparables por ser de medio término como las de hoy, el porcentaje fue del 76,7%. Y en otras similares como fueron las de 2017, también se superó el piso del 80%.

Los electores habilitados para participar este domingo son 581.437 en toda la provincia, aunque más de la mitad del padrón se concentra en la capital y sus vecinas Plottier y Centenario. Podría decirse que la Confluencia define buena parte de la elección, aunque los partidos saben que es clave lo que suceda en el interior, justamente, para compensar los resultados que se puedan dar en estas localidades.

El operativo electoral incluye la distribución de 1.747 mesas de votación en 335 establecimientos del territorio. De ese total, 686 estarán en la ciudad de Neuquén.

Será la primera vez que se usará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP), lo que implicará un desafío logístico, de fiscalización y de aprendizaje para los electores. Pero promete un proceso de votación más sencillo y se espera, además, un conteo más rápido al final de la jornada.

No habrá cuartos oscuros, sino que las aulas de las escuelas funcionarán como recintos de votación: los electores ingresarán con su DNI, se lo entregarán al presidente de mesa y recibirán una BUP que deberán marcar detrás de uno de los dos biombos que se colocarán enfrente. En Neuquén se deberán hacer dos marcas: una para la lista de senadores y otra para la lista de diputados que se elija.

Elecciones en Neuquén: los candidatos

Las opciones serán ocho para el caso del Senado y nueve para la Cámara de Diputados, ya que un partido lleva «lista corta».

Los que se presentan son La Libertad Avanza, que encabeza cada categoría con Nadia Márquez y Gastón Riesco; La Neuquinidad, con Julieta Corroza y Karina Maureira; Fuerza Patria, con Silvia Sapag y Beatriz Gentile; Más por Neuquén, con Carlos Quintriqueo y Amancay Audisio; Fuerza Libertaria con Carlos Eguía y Joaquín Eguía; el FIT Unidad con Andrés Blanco y Julieta Ocampo; Desarrollo Ciudadano, con Luis Vázquez y Gloria Ruiz; el Movimiento al Socialismo con Maximiliano Irrazábal y Keila Riquelme; y Unidad Popular, que solo lleva candidatos a diputados, con Claudio Vásquez liderando la nómina.

Otra de las preguntas en esta elección es si se dará un escenario de polarización entre dos opciones electorales o será más bien de tercios, con votos repartidos de manera más uniforme entre los tres primeros contendientes.

La Libertad Avanza eligió en esta elección, como en el resto del país, apostar a una polarización entre Javier Milei y el kirchnerismo, representado por Fuerza Patria. Pero desde La Neuquinidad de Rolando Figueroa tienen la certeza de que el escenario los ubica entre los primeros dos lugares, incluso con chances de llevarse el triunfo.

Elecciones en Neuquén: los que se van del Congreso

En Neuquén se reemplazarán tres bancas en el Senado. Dos son de Unión por la Patria: las de Oscar Parrilli y la de Silvia Sapag, quien apuesta a su reelección. Y la tercera es la de Lucila Crexell, quien ingresó a su banca de la mano del MPN, reeligió con Juntos por el Cambio pero hoy no es orgánica a ninguno de estos espacios.

En la Cámara de Diputados, los cargos a cubrir son los de Osvaldo Llancafilo del MPN; de Tanya Bertoldi de Unión por la Patria, pero alineada a Figueroa; y la de Pablo Cervi de Liga del Interior.

El que más pone en juego es el peronismo, que podría retroceder en su representación. En cambio, para el espacio de La Neuquinidad, cualquier resultado que lo deje con bancas será un avance, ya que el gobernador hoy no tiene dirigentes propios en el Congreso.

De igual manera se abre un escenario positivo para La Libertad Avanza: si obtiene algún escaño, lo sumará al que ya ocupa Nadia Márquez en la Cámara Baja, quien será reemplazada por la suplente Gabriela Muñoz en caso de pasar al Senado.