El Gobierno abrió el concurso para designar al nuevo presidente del ente regulador del gas y la electricidad

El cargo quedó vacante desde el 1 de junio. El futuro titular del ENRGE será seleccionado mediante un concurso abierto de antecedentes y deberá acreditar experiencia técnica en los sectores del gas y la electricidad. Foto gentileza.

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso para designar al nuevo presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE). A través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se convocó a un concurso abierto de antecedentes para cubrir la conducción del organismo, que permanece vacante desde la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia.

La convocatoria fue oficializada luego de que el Poder Ejecutivo aceptara la dimisión de Lamboglia mediante el Decreto 437/2026, con vigencia a partir del 1 de junio de este año. Desde entonces, el organismo regulador no cuenta con un presidente designado, por lo que el Gobierno inició el procedimiento previsto para cubrir el cargo.

El ENRGE es el ente descentralizado encargado de regular los sectores del gas natural y de la energía eléctrica en el país. El organismo fue creado por el artículo 161 de la Ley 27.742 y funciona bajo la órbita de la Secretaría de Energía. Entre sus responsabilidades se encuentran el control del cumplimiento de los marcos regulatorios, la supervisión de las empresas prestadoras y la protección de los derechos de los usuarios de ambos servicios públicos.

De acuerdo con la convocatoria, los interesados dispondrán de diez días hábiles administrativos para presentar sus antecedentes. Una vez vencido ese plazo, el Gobierno conformará un Comité de Selección, cuyos integrantes desempeñarán sus funciones de manera ad honorem.

Ese comité contará con otros diez días hábiles administrativos para analizar las postulaciones recibidas y elaborar un listado de candidatos preseleccionados. Posteriormente tendrá cinco días hábiles adicionales para realizar las entrevistas personales y elevar una propuesta fundada con una terna de aspirantes a la Secretaría de Energía.

Con esa recomendación, el Gobierno remitirá la terna al ministro de Economía para su evaluación y posterior tratamiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en línea con el procedimiento establecido por el Decreto 452/2025.

La convocatoria establece que quienes aspiren a conducir el ENRGE deberán acreditar antecedentes técnicos y profesionales vinculados con la industria del gas y la electricidad, requisitos que el Ejecutivo considera indispensables para integrar el directorio del organismo regulador.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el objetivo es avanzar con un proceso de selección basado en criterios de transparencia e idoneidad técnica. En ese sentido, destacaron que la elección del futuro presidente del ENRGE se realizará mediante un concurso abierto, con etapas de evaluación y entrevistas, antes de que el Poder Ejecutivo defina la designación del nuevo titular del ente encargado de regular dos de los servicios públicos estratégicos del sistema energético argentino.