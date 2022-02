Los pertrechos en el camino al 2023

El PJ renovó viejas rencillas, previo a la elección del 6 de marzo. Pero, la disputa se juega en otro plano. Avanza la sensación de que no hay tiempo para el 2023 en la “reconstrucción”.

Marzo llegará con procesos internos en los partidos mayoritarios en Río Negro. De sus pertrechos saldrán, en definitiva, las próximas maniobras y los candidatos electorales.

El PJ tendrá formal renovación en sus unidades básicas. Será el 6 de marzo. No habrá compulsa, pues la contienda se libra en otro terreno. Una reunión en Roca, encabezada por el sorismo, recreó un frente interno en el peronismo, opuesto a Martín Doñate y la conducción partidaria. Si, en algún momento, hubo dudas del quiebre, no están más.

María Emilia Soria presidirá la UB roquense. El sector se concentrará, aún más, en Roca y piensa en otro intento en la Provincia para el 2027, abandonando el interés en el 2023.

No sólo ellos creen que no hay tiempo de “reconstrucción”. Esa sensación atraviesa al FdT.

En su sigilo, Doñate sigue siendo el centro de la crítica pos-electoral. No hay que responder, explica a los allegados. Invalida la censura del ministro Martín Soria a la paralizada conducción justicialista, pues “él preside el Congreso partidario, inactivo durante dos años”. En su defensa, emergieron los intendentes Santiago Hernández (Lamarque) y Héctor Leineker (Conesa). El primero actúa como interlocutor con los jefes comunales. Él se ocupó del comunicado de diciembre de resguardo a Doñate, como contribución a su gestión en Nación en favor de sus gobiernos. No firmaron todos: se negó el serrano Enzo Tamburrini y Soria no fue invitada.

El PRO y JSRN convocaron a sus comicios partidarios para el mismo día, el 27 de marzo. Vidas y arterias que se entrecruzan.

Las internas en JSRN y PRO serán el 27 de marzo. Weretilneck se ocupa del armado pleno. Tortoriello quiere el control de la estrategia. No quiere sorpresas con el oficialismo.

Ayer, en Cipolletti, Tortoriello recibió a Juan Martín. Dos estilos antagónicos. Discuten por la jefatura de la fuerza, que hoy estructura a Juntos por el Cambio, con la UCR y el ARI.

Se juega, realidad, el lugar para la estrategia del 2023. El cipoleño no quiere ceder ese poder. El roquense reclama reconocimiento. Tortoriello desconfía en las coincidencias en la dirección que se debe tomar con el PRO. Acentuó esa sospecha en la reunión de JxC en Regina cuando el titular del ARI, Javier Acevedo, sugirió algún entendimiento con JSRN, enfocado en una alianza en Roca para “vencer a los Soria”.

Tortoriello reaccionó enseguida: “Javier, el agua y el aceite no se puede juntar. ¿No? Los valores y la corrupción tampoco”. Traslució la grieta interna. Acevedo no está solo. Martín esboza un diseño de liberación de las alianzas en cada localidad. Eso, precisamente, es lo que no quiere Tortoriello. La reunión de ayer no tuvo ataduras definitivas.

Ese 27, JSRN también formalizará sus conducciones. Se sabe que Alberto Weretilneck, su líder, retendrá la presidencia y sumará otra vice para la gobernadora Arabela Carreras, respetándole la existente a Pedro Pesatti.

El senador diseñará “la renovación” de la conducción provincial y se involucra en las mesas locales. Busca neutralizar enfrentamientos, incluso en aquellos distritos que aparecen como los complejos -como Allen, Regina o Bariloche-, y restablecer su base dirigencial para el 2023.

Carreras no demandó nada en el partido, siempre con mirada atenta para que no se la relegue del estrecho círculo de decisión. Ella, como lo socializó ante los legisladores, abandonó su futuro a la determinación de Weretilneck. Por eso, le molestó que el diputado Luis Di Giácomo arengara -innecesariamente- la candidatura del senador.

Weretilneck registra ese corrimiento y camina con su postulación hacia el 2023, supeditada -hoy- a su exclusivo juicio.

Ella se apasiona con dejar marcas en Río Negro, empezando por Hidrógeno Verde y siguiendo con que Bariloche sea sede de la Expo 2027. Las posibilidades y las acciones fueron evaluadas con el presidente Fernández y el canciller Cafiero en la gira, incluso la gobernadora o algún ministro -posiblemente- concurra a esa feria histórica y mundial, que se realiza en Dubai hasta abril. Carreras piensa en su legado.