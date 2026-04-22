¿Por qué nuestras islas se llaman Malvinas?

Foto: archivo.

El de Saint Maló es un importante y activo puerto francés, estratégicamente sito en la región de Bretaña, ubicado en la parte occidental de la bahía de Mont Saint Michel en el extremo oeste del Canal de la Mancha, en el Océano Atlántico Norte, el que se encuentra relacionado históricamente en forma directa con nuestro archipiélago malvinense, ubicado en el Océano Atlántico Sur. Veamos.

En efecto, desde esas tierras galas partió, a principios del año 1763, el militar y navegante francés Louis Antoine de Bougainville, quien, con el grado de capitán de fragata y al frente de los navíos L’Aigle (El Águila) y Le Sphinx (La Esfinge), encabezó la expedición que, con el fin de conquistarlas, arribó a nuestras Islas Malvinas, iniciándose en ellas el proceso de colonización, comenzado por los integrantes de esa incursión.

Se instauró su sede -y se fundó- el Port Saint Louis (luego Puerto Soledad, hoy Puerto Argentino -y Port Stanley para los usurpadores ingleses-), cabecera de ello.

Se asentaron, así, en nuestras islas los integrantes de la expedición francesa, todos ellos marinos provenientes de Saint Maló, siendo así que, de su denominación en idioma bretón: Saint Malou, se comenzó a nombrar al archipiélago como “Îles Malouines” aludiendo a ésa, su población inicial.

La ocupación francesa duró pocos años, ya que, advertida de esa situación, la Corona de España hizo formal reclamo al respecto a su par de Francia, invocando los términos acordados con la suscripción del Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494 entre la Corona Española y el Reino del Portugal -superador de las “Bulas Intercaetera” de Papa Alejandro IV-, por el que se estableció una línea de demarcación de polo a polo a 370 leguas marítimas (2062 km) tomando como referencia inicial el extremo oeste de las islas de Cabo Verde, y, en consecuencia, a partir de tal señal geográfica, las tierras obrantes al Este de la misma serían para Portugal (incluyendo el Brasil) y las ubicadas al Oeste para España, dividiendo imaginariamente de ese modo al territorio sud y centro americano, al que había arribado Cristóbal Colón con su expedición un par de años antes, todo lo que legitimaba la soberanía española sobre el archipiélago malvinense.

En mérito de ello, el territorio en trato quedó en poder de España, siendo así que el día 2 de abril de 1767, Francia reconoció la soberanía española y el capitán de Bougainville entregó la colonia asentada en Port Saint Louis al capitán español Felipe Ruiz Puente y García de la Yedra, quien se erigió como la primera autoridad hispana allí asentada.

Con la presencia española y sus gentes, el término se “castellanizó” y aquellas “Malouines” pasaron a ser nuestras Islas Malvinas tal como hoy las conocemos.

*Integrante de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén.