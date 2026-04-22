Entre las más caras, pero no la peor: Neuquén superó al país en marzo, aunque tres provincias la aventajaron en inflación

En un mes donde la inflación nacional volvió a acelerarse y marcó el mayor incremento del último año con un 3,4% mensual, Neuquén no fue la excepción a la tendencia, sino que incluso la superó.

La provincia patagónica cerró marzo con una variación del 3,5%, posicionándose como el cuarto distrito con mayor inflación en el país, apenas detrás del trío que encabezó el ranking —Jujuy, Santa Fe y Mendoza, todas con 3,6%— pero por encima del dato general.

La aceleración respecto a febrero fue llamativa: Neuquén sumó 1,0 punto porcentual respecto al mes anterior, siendo la segunda mayor aceleración mensual detrás de Mendoza (+1,1 p.p.).

En un contexto donde siete de las diez provincias relevadas mostraron mayor inflación que en febrero, Neuquén se ubicó entre las que más intensificaron el ritmo de aumento de precios, consolidando una tendencia que preocupa a economistas y al bolsillo de los habitantes de la región, según un estudio que publicó Alejandro Pegoraro de la consultora Politikón Chaco.

La contracara de este escenario la aportó Río Negro, provincia vecina que con apenas 1,9% mensual se convirtió en el distrito con la menor inflación de todo el país en marzo. La diferencia de 1,6 puntos porcentuales entre ambas provincias patagónicas grafica una brecha notable dentro de una misma región geográfica y económica, dejando en evidencia que los factores locales —tarifas, estructura de consumo, política de precios regulados— juegan un papel decisivo en la dinámica inflacionaria de las provincias.

Vivienda y educación, los rubros que empujan hacia arriba

Al desagregar la inflación neuquina por categorías, emerge con fuerza un dato estructural: el rubro Vivienda y Servicios Públicos trepó 5,7% en el mes, el incremento más alto de cualquier provincia en ese capítulo.

Solo Río Negro reportó cero variación en ese rubro, mientras que la mayoría de las jurisdicciones oscilaron entre el 1,6% y el 4,5%. Esta presión de los servicios públicos sobre el índice general refleja el proceso de normalización tarifaria que atraviesa la provincia y que, a escala acumulada, explica que el rubro acumule una variación interanual del 62,3%, un registro que no tiene parangón entre las provincias relevadas.

La Educación también sumó su cuota de presión: con una variación mensual de 8,6%, el inicio del ciclo lectivo impactó de manera transversal en todo el país, siendo uno de los rubros que más contribuyó al alza general en Neuquén, al igual que en CABA y Córdoba donde también se registró la misma cifra. Tucumán fue la excepción al alza con un extraordinario 16,9%, pero Neuquén se ubicó claramente en el segmento de mayor presión educativa junto a las principales ciudades del país.

En el extremo opuesto, el rubro Equipamiento y Mantenimiento del Hogar prácticamente se congeló en Neuquén: apenas 0,3% mensual, el segundo registro más bajo del país en ese capítulo, detrás de Chaco (0,6%) pero por encima de Córdoba (1,3%).

Este comportamiento diferencial entre rubros refuerza la imagen de una inflación neuquina impulsada principalmente por servicios y no por bienes, una distinción clave para entender la dinámica de precios local.

INFLACIÓN MENSUAL POR PROVINCIA · MARZO 2026

PROVINCIA VAR. MENSUAL VS. FEB. ALIMENTOS Jujuy 3,6% +0,5 p.p. 3,6% Santa Fe 3,6% +0,9 p.p. 4,2% Mendoza 3,6% +1,1 p.p. 4,2% Neuquén ★ 3,5% +1,0 p.p. 3,0% País (INDEC) 3,4% +0,5 p.p. — San Luis 3,2% −0,2 p.p. 4,4% Córdoba 3,2% +0,6 p.p. 3,0% Tucumán 3,1% −0,3 p.p. 3,7% CABA 3,0% +0,4 p.p. 2,6% Chaco 2,9% +0,8 p.p. 3,4% Río Negro 1,9% −1,1 p.p. 2,1%

La mesa familiar: Neuquén en la zona media del ranking de alimentos

Uno de los datos más relevantes para el consumidor cotidiano ubica a Neuquén en una posición intermedia: el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas registró en marzo una variación de 3,0%, exactamente igual a Córdoba y por encima de CABA (2,6%) y de Río Negro (2,1%).

Sin embargo, esta cifra está notablemente por debajo de lo que pagaron en el supermercado en Mendoza o Santa Fe, donde los alimentos subieron 4,2%, o en San Luis (4,4%), que encabezó el ranking en ese rubro.

Esta moderación relativa en alimentos es particularmente significativa si se considera que Neuquén encabeza el ranking de inflación general junto a los primeros puestos.

La brecha entre la inflación total (3,5%) y la inflación en alimentos (3,0%) sugiere que son los servicios —tarifas, educación, transporte— los verdaderos motores del índice, y no la canasta básica. En un país donde el costo de la alimentación suele ser el parámetro más sensible para los hogares de menores ingresos, este dato matiza el impacto social de la inflación neuquina respecto de otras jurisdicciones.

La comparación interanual refuerza este diagnóstico: en los últimos doce meses, los alimentos en Neuquén acumularon una suba del 28,6%, mientras que en San Luis llegaron al 39,0% y en Mendoza al 36,0%.

Neuquén exhibe la menor variación interanual en alimentos de todas las provincias relevadas, un dato que contrasta con su liderazgo en la inflación general y que plantea una lectura dual del problema inflacionario en la provincia: devastadora en servicios, pero comparativamente más moderada en el rubro que más incide en el ingreso disponible de las familias.

Neuquén lidera en inflación general por el peso de los servicios públicos y la educación, pero en alimentos su comportamiento es de los más moderados del país —una paradoja que refleja la heterogeneidad estructural de la inflación argentina.

El trimestre acumulado: Neuquén desacelera pero sigue siendo récord interanual

Al cierre del primer trimestre de 2026, el IPC de Neuquén acumuló una suba del 8,8%, tres décimas por encima del promedio nacional (8,6% entre enero y marzo), pero claramente por debajo de Jujuy (10,2%) y Tucumán (9,6%), las provincias que lideraron el acumulado trimestral.

En términos comparativos con el mismo período de 2025, Neuquén es la provincia que más desaceleró su ritmo inflacionario: acumula 2,1 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre del año pasado, cuando registraba un 10,9%, la mayor baja relativa entre todas las jurisdicciones analizadas.

Este dato habla de un punto de partida más alto y de una corrección en proceso, pero no debe confundirse con una inflación domada.

La variación interanual de Neuquén al mes de marzo alcanza el 35,9%, el valor más alto de todo el país, muy por encima del 32,6% nacional y de las otras provincias. Ese número refleja el impacto acumulado de ajustes tarifarios durante el año 2025 que todavía pesan sobre la base de comparación, y que explican por qué la provincia patagónica ostenta simultáneamente una desaceleración trimestral y la mayor inflación acumulada en doce meses.

La perspectiva regional también resulta elocuente: frente al 7,3% que acumuló Río Negro en el trimestre —la más baja del país—, la diferencia de 1,5 puntos porcentuales entre dos provincias patagónicas vecinas ilustra cuánto pesa la política tarifaria local en el bolsillo de los ciudadanos.

Para los hogares neuquinos, el arranque de año consolida una presión de precios que supera a la media nacional tanto en el mes como en el año, aunque con la salvedad de que la mesa familiar, por ahora, recibe un impacto comparativamente menor que en otras provincias del país.