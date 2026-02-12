Proyecto Vault: minerales críticos y Estado asegurativo

Javier Milei junto a Donald Trump en Davos. Foto: Gentileza Somodevilla/Getty Images

Es importante que entendamos primero cuál es el asunto que sostiene el problema actual de los minerales raros, o tierras raras. Se trata de un conjunto de minerales ( neodimio, lantano, disprosio, etc. ) que poseen elementos químicos con capacidades magnéticas y electroquímicas vitales para la producción de la tecnología moderna. Dentro de los minerales críticos, dada la intensidad de su uso , el cobre y el litio ocupan un lugar preponderante. El problema de los minerales raros es que se obtienen pequeñas cantidades al extraer enormes cantidades de material, la afectación ambiental es muy intensa y los capitales necesarios para su extracción ingentes.

La industrialización de estos minerales es un punto clave, dado que escasos países disponen de esa tecnología (China , EE.UU., Rusia, Australia ) pero China procesa y refina casi el 46% de ellos. Los EE.UU. deben dar un impulso al sector de refinación en tanto “la nueva economía” ( defensa, baterías, paneles solares , etc.) requiere imprescindiblemente contar con esos minerales procesados .

En su etapa de “neocolonizacion violenta” el imperio estadounidense depende de China en la importación de estos componentes ya industrializados, simplemente porque la nación del norte es una economía desindustrializada. La globalización occidental lo hizo, dado que deslocalizó millones y millones de empleos durante casi cuatro décadas hacia países asiáticos.

El caso de Europa es un ejemplo brutal de desindustrialización acelerada. Hoy, sin China, el mundo no podría prender la luz cada mañana; es la verdadera fabrica global dado que produce casi el 37% de la manufactura mundial, creciendo en medio de las turbulencia un 5% en el 2025 (elpais.com 19/1/2026).

Un imperio que ve cómo se agota lentamente su moneda de financiamiento gratuito dado que países, empresas y personas van reduciendo sus carteras en dólares, viendo aumentar una deuda que oficialmente orilla los 36 billones. Un dólar y medio de cada 5 producidos se dirige a pagar intereses por lo que debe acelerar, incluso con máxima violencia, su supervivencia.

La situación en Groenlandia , Venezuela, Irán, el abandono de una Europa que fue usada en el conflicto ucraniano para venderle energía ( sustitutiva de la Rusa ) entre un 39 y 42% más cara, es una manifestación clara que los imperios arrasan incluso a sus propios “ hijos” o a otros imperios menores antes aliados a los que transforman en nuevas colonias .

Lo cierto que en este marco los EE.UU. anunció el “Proyecto Vault”, algo así como una bóveda que acumula metales estratégicos y recursos energéticos mediante una iniciativa público-privada, donde el Estado asegura la provisión de minerales críticos y energía a grandes conglomerados industriales. Trump y parte de su grupo gobernante, ocupado diariamente en destruir el esquema de globalización que a través de Londres y otros grupos económicos y factores de poder dominó las últimas décadas del capitalismo occidental, intenta avanzar con su proyecto de reindustrialización interna; difícil frente a la mega crisis en curso.

El Estado busca asegurar la provisión de estos minerales ya no a través del mercado, sino de la fuerza, asegurando el suministro de ellos. El esquema es muy claro: o hay colaboración mediante la provisión o en su caso invasión, bombardeo, sanciones, aranceles . De esta forma los EEUU ha llamado a una “coalición global de tierras raras” a un grupo de países que dispongan de estas materias primas. Dentro de su país llevan adelante un proyecto público- privado donde las grandes compañías, aportan inicialmente US$ 12.000 mil millones y el Estado asegura provisión y precios.

De esta forma el Estado intenta ir despegándose de China en el suministro de estos materiales asegurando la cantidad necesaria para su industria militar. La venta se realizará a través de grandes comercializadoras de materias primas ( Traxys, Mercuria) y el Estado asegura dicha provisión mediante la extorsión y la coerción mundial , como ya explicamos. El Estado en este caso es un vehículo para la empresas, dando disponibilidad de materias primas que necesitan y además como imperio se asegura el continuo desarrollo de su industria militar, vital para mantener parte de su hegemonía.

En este punto vemos una limitación geoestratégica: es el dólar el que otorga la superpreferencia global a los EE.UU., la financiación permanente del resto del mundo (gratis a los que lo tienen en la casa guardada o en una caja de seguridad; muy barata a quienes detentan títulos del tesoro generando interés negativo desde hace varios años)

El fin del neoliberalismo y la irrupción de los Estados ajustando sus políticas de desarrollo ( o de subdesarrollo como el caso de la Argentina ) es la nueva realidad que se impone frente al nuevo Yalta que hemos venido anunciando desde estas páginas hace ya un tiempo. Nuestro país festeja diariamente su re- colonización y la entrega ( a declaración jurada de las empresas, como lo ha hecho siempre ) de recursos imprescindibles en una coyuntura histórica vital para promover su desarrollo.

*Abogado. Docente de la Facultad de Economía, UNCo.