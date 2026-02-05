Acuerdo con Estados Unidos: más carne, menos aranceles y foco en minerales estratégicos

Argentina y Estados Unidos firmaron este jueves el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos, un entendimiento que abarca sectores estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología, industria automotriz y agroindustria.

El acuerdo comercial, de 37 páginas, fue difundido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), a cargo de Jamieson Greer.

Desde Washington destacaron que el acuerdo reduce barreras comerciales históricas y amplía el acceso al mercado para exportadores estadounidenses, desde vehículos y autopartes hasta productos agrícolas y tecnológicos.

En ese marco, Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones de autos, medicamentos, dispositivos médicos, productos informáticos, químicos, maquinaria y bienes del agro.

From medicines and motor vehicles to machinery and agricultural goods, the U.S.-brokered deal with Argentina secures significant market access for U.S. agricultural and industrial exports. pic.twitter.com/eTQECAzSO8 — United States Trade Representative (@USTradeRep) February 5, 2026

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento por parte de Argentina de la aprobación de la FDA como prueba suficiente para la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos fabricados en Estados Unidos.

En minería, el acuerdo prevé facilitar inversiones estadounidenses en litio, cobre y otros minerales críticos, con compromiso de agilizar proyectos a través del RIGI y priorizar a Estados Unidos como socio estratégico.

En paralelo, Estados Unidos eliminará más de 1.600 aranceles a productos argentinos, mientras que el Gobierno de Javier Milei quitará más de 220 gravámenes a importaciones estadounidenses.

Además, la cuota de exportación de carne vacuna argentina al mercado norteamericano se ampliará de 20.000 a 100.000 toneladas, lo que podría generar ingresos adicionales por unos 800 millones de dólares.

La firma fue anunciada por el canciller Pablo Quirno y coronó un proceso iniciado meses atrás, que tomó impulso político durante la reciente visita del presidente Milei a la Casa Blanca.

Según el texto oficial, el acuerdo entrará en vigencia 60 días después de que ambas partes completen sus procedimientos legales. En Argentina, el documento será enviado al Congreso para su tratamiento, por lo que su aplicación no será inmediata.

Con información de Clarín