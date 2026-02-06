Expectativa por el acuerdo con Estados Unidos: Manuel Adorni y Quirno hablan en conferencia de prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni realizará este viernes a las 13 una conferencia de prensa, la primera del año 2026. Junto a él estará el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y hay grandes expectativas por lo que dirán ya que llega luego de concretarse la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

Luego de meses de espera, el acuerdo se concretó el jueves por la tarde y persigue el objetivo de fortalecer el intercambio bilateral. Javier Milei confía en este nuevo entendimiento y proyectó un salto de las exportaciones.

El entendimiento, de 37 páginas, fue difundido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), a cargo de Jamieson Greer, y luego fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas.

El propio canciller viajó a Washington con una delegación para concretarlo y luego se limitó a comunicar en sus redes sociales: «Acabamos de salir de la firma… Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo«.

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. «La Argentina será próspera», concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.

El Gobierno aclaró que enviará al Congreso y por su parte, el presidente “confía” en la “responsabilidad” de los legisladores.

El acuerdo “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”, destacó Presidencia en un comunicado.

Y añadió que el entendimiento apunta a “reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”.

“Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño”, destacó el Gobierno.