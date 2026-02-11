Donald Trump convocó a Javier Milei a un cumbre contra el avance de China en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Javier Milei a participar de una cumbre contra el avance de China en América Latina. La cita es en Miami y también fueron convocados distintos mandatarios que son socios estratégicos del líder republicano.

El encuentro multilateral será el próximo 7 de marzo y además de Milei fueron invitados Nayib Bukele (El Salvador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Según reportaron desde Infobae, la cumbre tiene como fin planificar un quiebre al plan de Xi Jinping para controlar los recursos naturales, producción alimentarias y las principales vías de comercialización de América Latina.

Trump busca limitar a China en América Latina

A la «Estrategia de Seguridad Nacional» que publicó la administración de Trump hacia fines de 2025 se suma ahora el concepto de «Corolario Trump a la Doctrina Monroe».

Los republicanos quieren, además de restringir la actuación de actores extraterritoriales en el sur del continente, armar mecanismos que privilegien a los países de la región y disminuir la presencia china en América Latina.

En este sentido, el país norteamericano lideró un encuentro en Washington sobre minerales críticos, cuyo principal tópico fue contener la influencia de Beijing.

Tanto Argentina como Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado para distanciarse de China con respecto al manejo de estos recursos.

El objetivo de Trump es reforzar la seguridad minera estadounidense, ya que la industria local depende en su totalidad de las importaciones de 12 minerales críticos, de los cuales Beijing domina el panorama.

Desde Estados Unidos crearon «Project Vault», una reserva estratégica con una inversión inicial que superará los US$10 mil millones de dólares en inversiones, y los republicanos anticiparon que los aliados latinos serán privilegiados.

Trump indicó que está dispuesto a colaborar y defender a toda costa a los aliados que asuman en sus actos de Gobierno que el enemigo global de Estados Unidos es China.

Por este motivo, desde la Casa Blanca quieren que sus socios bloqueen sus contratos a favor de China que impliquen incrementar sus reservas de minerales críticos, fortalecer su seguridad alimentaria, facilitar sus dispositivos de inteligencia militar y desarrollar infraestructura comercial.