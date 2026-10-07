El concejal Costa Brutten de Bariloche anticipó su renuncia tras un episodio de violencia de género

El concejal de Incluyendo Bariloche Leandro Costa Brutten anunció su renuncia a la banca luego de protagonizar un episodio de violencia de género con su exesposa.

El dirigente realizó un posteo en su red social Facebook esta tarde y luego confirmó a Diario RÍO NEGRO su veracidad y decisión indeclinable de dejar la banca de concejal.

La renuncia será presentada mañana viernes, relató en declaraciones a Radio Seis, donde dijo que la decisión está tomada: “Tengo que renunciar porque no puedo seguir representando a nadie en esta condición que no puedo ni siquiera yo hacer las cosas de mi vida correctamente”.

En el posteo de Facebook indicó que su renuncia se deberá a “carecer de aptitud moral y legal para representar a los barilochenses en el importante ámbito del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche”.

Concejales de distintas fuerzas consultados por este medio mostraron sorpresa por la situación y la decisión del edil.

Se deberá esperar hasta este viernes para conocer la presentación y a partir de allí comenzaría el proceso de designación de reemplazo de la banca del partido Incluyendo Bariloche, que integró Costa Brutten y que en orden sucesorio continúa con Norma Noemí Aguirre y Luciano Celsi, quien actualmente es asesor del bloque.

Costa Brutten admitió ser responsable de un episodio de violencia de género con su exesposa en el interior de un edificio céntrico de la ciudad. Hasta el momento no hubo denuncia formal en su contra en la Fiscalía ni comisarías vinculado a este hecho puntual que él mismo describió y asumió como propio.

Consultado en radio Seis, el concejal dijo no conocer una denuncia en su contra pero remarcó que decidió por interés propio hacer público el hecho y “asumir la culpa” por una cuestión moral.