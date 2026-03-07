ESCUCHÁ RN RADIO
Opinión

Torre de Periodistas: sentir culpa y vergüenza

Si hasta la cartelería terminó ocultando el consorcio cívico-militar.

Víctor Hugo Reynoso

Por Víctor Hugo Reynoso

Cuando a paso firme, nos estamos aproximando a la recuperación del cuantioso patrimonio perteneciente a  la  Cooperativa  de Vivienda  del Periodista  Ltda.,   luego  de un dilatado y complejo peregrinaje, es sumamente válido –una vez más- el  reconocimiento a los sucesivos  y contundentes  dictámenes,  primero de la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Miguel  Ángel  Palazzani,  y luego,  del  Juzgado Nacional N° 2  en la persona  del  Juez, Dr. Gustavo Alberto Villanueva. 

Por otra parte, aspecto tan elocuente,  constituye  el marco propicio para insistir en el  reclamo, ante el Consorcio Cívico Militar, tendiente a  la inmediata restitución de la cartelería  de nuestra Entidad.

En circunstancia de producirse el Golpe Militar del 24 de marzo de 1976, en el frente y  acceso a la Torre de la citada entidad, nomenclatura Periodistas  Neuquinos  N°  19, lucían dos carteles luminosos,  con las leyendas Torre Periodistas I  y Cooperativa de Vivienda del Periodista,  luciendo además,  el símbolo del  Cooperativismo.  Son los que alcanzan a verse en la imagen adjunta, cubriendo en  total , sobre paños individuales,  3 metros lineales.

En la década de los años ’80, el Consorcio Cívico Militar, se encargó de arrancar dichos emblemas,  en tanto, ignoramos hasta la fecha  el destino final de los mismos.  Es cierto que se trata  de  un aspecto parcial, frente a la magnitud  de  todo el  daño a reparar,  pero  esas divisas  tienen  un significado histórico  en el sentimiento de cada uno de los fundadores  y  socios de la Cooperativa.  Lo más grave  -todavía-  es que  nunca más pudimos enterarnos  si  fueron destruidos  o liquidados como material en desuso.

El ocultamiento , es la demostración más  patética  de que no debían hacer  lo que hicieron.  Buscaron todas las formas posibles de destruir  las pruebas de semejante daño.  Trataron,  por todos los medios,  de que la sociedad  no se diera cuenta del  perjuicio  moral  y  material que llevaron adelante.  Mucho menos,  les importó la trayectoria y el ejemplo de la gran mayoría de mujeres y hombres, que otrora  dieron lugar al nacimiento de una institución definitivamente  precursora,  y   esa  “gran  mayoría”,  justamente,  es a la cual, de manera abrupta y  despiadada,  se la despojó de sus más legítimos derechos.

Si alguna razón los protegía, si tenían la conciencia tranquila, hasta se habrían sentido orgullosos  -aunque  sea por un instante-  de estar bajo la luz y el nombre  de los símbolos que hoy  tenemos el derecho ineludible de reclamar, porque  han sido y serán,  por siempre,  señales distintivas  de una institución como  la  Cooperativa  de Vivienda del Periodista,  que fue  la primera  capaz de otorgarle a la ciudad de Neuquén,  hace  medio siglo,  un edificio en altura y el Centro Cultural anexo,  hoy  testimonios  indelebles del   futuro que el destino le tenía reservado a la   capital de nuestra Provincia.

Todo lo expresado, es una clara demostración de que el Consorcio Cívico Militar, insistimos, ha utilizado todos los medios a su alcance, en procura de eliminar cualquier vestigio o cosa,  demostrativo del  noble y altruista origen del  Edificio Torre.  Se ha empecinado, hasta el  extremo  más aberrante,  en convertirlo en un nuevo Barrio Militar, seguramente perseguido por el “fantasma” de haber cometido un daño,  que por su gravedad y dimensión,  es irreparable.  No tiene retorno.

  * Cronista Parlamentario, socio fundador  Coop. del  Periodista.


Temas

Dictadura Cívico Militar

Juicios de Lesa Humanidad

Neuquén

torre del Periodista

