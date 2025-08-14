Trabajar en nuestra tierra, crecer en nuestra gente

Como Secretaria de Trabajo de la Provincia, respaldo y acompaño de manera plena el proyecto de ley presentado por el gobernador Alberto Weretilneck que establece que el 80% de los empleos generados en grandes obras y actividades estratégicas —oleoductos, gasoductos, minería, puertos— sean ocupados por trabajadoras y trabajadores rionegrinos.

Esta propuesta responde a un principio central de gestión: el desarrollo debe quedarse en casa y beneficiar primero a quienes viven aquí. Las oportunidades que se abran en nuestra tierra deben transformarse en trabajo, ingresos y proyección para las familias rionegrinas, evitando que los beneficios del crecimiento se fuguen sin dejar un impacto real en las comunidades.

El proyecto incorpora herramientas concretas para su cumplimiento: la creación de un Registro Provincial de Trabajadores Desempleados, que permitirá vincular de manera directa la oferta y la demanda laboral; sanciones efectivas para las empresas que no respeten la ley; y la exigencia de un mínimo del 20% de participación de otros géneros, porque entendemos que la igualdad de oportunidades es parte esencial del desarrollo.

Pero esta política no se limita a fijar porcentajes: se articula con un trabajo de fondo para preparar a nuestra gente. La Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales (URDCL) ya está en funcionamiento, ofreciendo capacitación gratuita y certificación oficial en oficios estratégicos. De esta manera, cada rionegrino y rionegrina tendrá la posibilidad real de acceder a los puestos de trabajo que se generen, con la formación y las habilidades que el mercado requiere.

Este modelo de provincia no se construye con discursos, sino con decisiones y acciones que garanticen que el progreso se traduzca en bienestar para la población. Un oleoducto, un gasoducto o un puerto no son solamente obras de infraestructura: son oportunidades para transformar realidades, y desde el Estado debemos asegurar que esas oportunidades no pasen de largo ni se concentren en pocos.

Con este proyecto de ley, este Gobierno reafirma una premisa clara: el crecimiento debe tener rostro rionegrino. Cada puesto de trabajo que se genera en nuestra provincia es un paso más hacia la dignidad, el arraigo y el fortalecimiento de nuestras comunidades.

En Río Negro trabajamos con compromiso, visión y justicia. Porque trabajar en nuestra tierra es crecer en nuestra gente. La defensa nace acá.

(*) Secretaria de Trabajo de Rio Negro.