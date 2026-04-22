Robaron una moto en Neuquén y apareció en Fernández Oro: el GPS fue la clave para encontrarla

El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría 26 luego de que la propietaria se presentara en la unidad policial para denunciar que delincuentes le habían sustraído la moto sobre Avenida Argentina, en Neuquén capital. Según informó, el GPS incorporado por la aseguradora señalaba que el vehículo se encontraba en un domicilio de la zona de calles 2 de Abril y Tierra del Fuego, en Fernández Oro.

El GPS marcó la ubicación exacta

Con esa información, efectivos policiales recorrieron el sector y entrevistaron a vecinos hasta llegar a una vivienda donde el sistema indicaba la última ubicación. Tras obtener autorización de la moradora para ingresar, observaron a simple vista una motocicleta con características similares a la denunciada.

Al verificar la numeración del cuadro y del motor, confirmaron que se trataba del rodado buscado. Luego, personal del gabinete de Criminalística trabajó sobre la moto para intentar levantar rastros antes de su secuestro.

Una mujer fue notificada por encubrimiento

La mujer que se encontraba en la vivienda fue trasladada a la unidad policial y notificada en una causa judicial por el delito de encubrimiento. En su declaración, aseguró que la motocicleta había sido llevada al lugar por «un amigo de su pareja», aunque no aportó datos sobre esa persona.

Por disposición de la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, se realizaron las diligencias correspondientes y, tras el reconocimiento formal, la motocicleta fue entregada nuevamente a sus dueños.