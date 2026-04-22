Viajes en avión privado y un estilo «pet family»: así viven Caro Calvagni y Nico Tagliafico

Desde su casamiento en 2021, Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico se consolidaron como una de las parejas más queridas del entorno de la Selección. Sin embargo, en el último tiempo captaron la atención por un motivo que va más allá de lo deportivo: su firme decisión de priorizar una «pet family» por sobre la llegada de hijos humanos, rompiendo con las presiones y mandatos tradicionales.

Ante las constantes consultas sobre la maternidad, la influencer fue tajante: el foco actual está en su realización profesional.

Mientras tanto, ese espacio de amor incondicional está ocupado por India y Galo, sus dos bulldogs franceses. Los animales no son simples mascotas, sino miembros con plenos derechos que participan en cada festejo familiar, con tortas especiales y decoraciones temáticas que Caro suele compartir con sus millones de seguidores.

Caro Calvagni y Nico Tagliafico: una vida ‘pet friendly’ en lujos y decisiones inesperadas

La vida cotidiana del matrimonio en el Viejo Continente gira en torno al bienestar de sus perros.

Galo, de 10 años, es el más famoso de la casa por su llamativa heterocromía (un ojo celeste y otro marrón), y es definido por Calvagni como su «ángel protector». El nivel de devoción es tal que la pareja incluso inmortalizó las huellas de ambos en un cuadro artístico que decora el living de su residencia.

“Para los que no la conocen, ella es la nena de la casa: la insoportable, la inquieta, la chusa, y también la guardiana, la celosa y la más amorosa. India, también conocida como Pepu”, contó el futbolista.

Para los Tagliafico-Calvagni, viajar no es una excusa para dejar a sus perros al cuidado de terceros. La pareja se convirtió en referente de los traslados de lujo, movilizando a sus mascotas en aviones privados durante mudanzas o vacaciones para evitarles el estrés del equipaje de bodega.

Este estilo de vida aventurero encontró un lugar en YouTube, donde realizan vlogs que muestran la logística detrás de recorrer el mundo junto a sus animales. A través de estos contenidos, demuestran cómo adaptan su rutina profesional a las necesidades de sus perros, apostando a una definición de felicidad propia que desafía las expectativas externas y celebra el vínculo multiespecie.