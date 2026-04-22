Nico González metió dos golazos y expulsaron a Thiago Almada en el Atlético Madrid

El Cholo Simeone le dio descanso a los habituales titulares en el Atlético Madrid pero igual contó con presencia argentina en el equipo en la derrota 3 a 2 con Elche por la Liga de España.

Nico González metió los dos tantos del Colchonero. El primero fue un golazo de toda la cancha. El zurdo arrancó la jugada desde su campo y condujo hasta tres cuartos. Ahí hizo una pared con Rodrigo Mendoza y definió para el 1 a 0.

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, NICO! González recuperó en su campo, corrió toda la cancha y marcó un gol sensacional para Atlético de Madrid ante Elche.



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Elche lo dio vuelta con uno de David Affengruber y otro de André Silva de penal. En esa jugada, fue expulsado Thiago Almada que era último hombre y agarró a su rival cuando se iba al gol tras un error en la salida.

¡EXPULSADO THIAGO ALMADA! El argentino cometió este penal, vio la roja y dejó con 10 al Atlético de Madrid.



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Con uno menos, el Atlético lo empató con otro golazo de Nico González. El ex Argentinos Juniors salvó la pelota antes que salga, le tiró un sombrero al arquero y definió de cabeza. En el complemento, Silva marcó el 3-2 para Elche.

¡OTRO GOLAZO DE NICO GONZÁLEZ! El argentino se armó un jugadón impresionante y, tras la revisión en el VAR, se confirmó su doblete para Atlético de Madrid.



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Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone arrancaron en el banco. El defensor y el hijo del DT ingresaron en el complemento. Julián Álvarez quedó fuera de la convocatoria como parte de la rotación que hizo el Cholo Simeone.

Atlético Madrid venía de perder la final de la Copa del Rey por penales ante Real Sociedad pero está en semifinales de la Champions League donde enfrentará al Arsenal.