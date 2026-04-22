La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de SanCor: la empresa presenta una deuda de US$120 millones

La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, una de las empresas más emblemáticas del sector en la Argentina, tras un largo proceso de crisis financiera que se volvió insostenible.

SanCor arrastraba una deuda en varios frentes de alrededor de US$120 millones y acumulaba importantes compromisos impagos, incluyendo salarios adeudados a sus trabajadores durante varios meses. La decisión judicial se conoció este miércoles y se produjo luego de que la propia firma solicitara su quiebra.

El fallo judicial llega después de que fracasara el concurso preventivo iniciado en febrero de 2025, una instancia que buscaba reordenar las deudas y garantizar la continuidad operativa. La empresa no pudo presentar una propuesta viable de pago ni recomponer su funcionamiento.

El pedido de quiebra presentado por la propia compañía fue interpretado como la única salida posible ante la imposibilidad de sostener el negocio. La medida judicial implica ahora la liquidación de activos y abre un escenario incierto para trabajadores, acreedores y productores vinculados a la firma.

Con la pérdida de recursos y deudas en aumento, la empresa fue perdiendo su capacidad operativa y reduciendo su volumen de producción de manera significativa.

La Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de Sancor: cuáles son las deudas registradas

La compañía, fundada en 1938, no logró superar sus problemas económicos de los últimos años ni alcanzar un acuerdo con sus acreedores, lo que terminó por precipitar el cierre definitivo de su actividad. La resolución pone fin a una trayectoria de casi nueve décadas dentro de la industria láctea nacional.

El documento judicial señala que la firma arrastra una deuda postconcursal impositiva y previsional de $6.349.470.914,68 en capital y de $12.788.850.187,16 en salarios netos adeudados desde mayo de 2025 a enero de 2026. A estas cifras se le suman los aportes a obras sociales, ART y sindicatos por $3.380.071.061,39 pesos.

Según informaron desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) hay cerca de 400 pedidos de quiebra formulados por trabajadores que reclaman deudas impagas y otros acreedores que se presentaron.

El registro presentado en la sentencia también indica que las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad instalada.

La Justicia de Santa Fe decretó el quiebre de la empresa láctea (Foto: archivo)

Sancor presentó una deuda de US$ 120 millones: cuáles son los motivos

El proceso de crisis de SanCor se arrastra desde hace tiempo, con intentos fallidos de reestructuración, venta de activos y búsqueda de inversores. La decisión de pedir la quiebra marca un punto crítico en la historia de una de las principales cooperativas lácteas del país, cuyo futuro ahora dependerá de lo que determine la justicia.

A esto se sumaron problemas estructurales como la falta de capital de trabajo, una estructura de costos difícil de sostener y el incremento de deudas salariales, fiscales y comerciales. También influyó la presión de los acreedores y la imposibilidad de presentar un plan de pagos cumplible.

El momento negativo se trasladó de forma directa a los trabajadores, donde la empresa admitió la falta de pago de 8 meses de sueldo más aguinaldo no realizado al personal.

La deuda total involucra a más de 1.500 acreedores verificados dentro de un universo mayor de casos denunciados, lo que refleja la magnitud del deterioro financiero. En paralelo, la empresa sufrió una fuerte caída en su producción y participación en el mercado en los últimos años.