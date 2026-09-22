“Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto / Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto / Mamá me lo dijo una vez: ´vos no te cases´ / Y ahora me dice: ´estuvo bien, tú te lo buscaste´”.

Así reza un viejo tema musical del grupo Commanche titulado “Tonta”. Aunque el Hada Patricia eligió usar un tema de Lali en su respuesta política a la cúpula libertaria, perfectamente le podría haber cabido esta canción.

¿Fue trampa o torpeza lo que mandaron al Congreso? En cualquiera de las dos situaciones, el gobierno paga costos. ¿Nadie lo advirtió? ¿Cómo funciona la mesa política? Los gobernadores dialoguistas dan gracias al cielo que el interlocutor ahora sea el Colo porque perciben que entiende este negocio. Pero claro, no tiene todo el tablero en sus manos. ¿Será casualidad que los que más entienden de política en este gobierno son todos originarios del peronismo? El General sonreiría desde el firmamento.

El Hada disfruta de los errores ajenos. Sin embargo, ese prestigio que va acumulando ¿dónde lo va a poder depositar? Porque los hermanos le desconfían casi tanto como a Vicky: no la quieren compitiendo en ningún lado, menos como compañera de fórmula del Javo. Tampoco es fácil ese cálculo político. Si se va hace ruido, y si se queda también. Los tiempos corren para todos: ¿cuántas nuevas oportunidades tendrá en la vida de ser presidenta? Puede quedarse donde está -tiene mandato hasta 2031- y ser la alternativa para el siguiente turno. Claro, pero eso es comprar un terreno en la Luna. Sabe Dios qué pasará entonces. ¿Y si se anima a dar el debate interno? Hoy tiene 8 meses para decidirlo. Una eternidad.

Como parece que la administración libertaria, de a ratos, recupera alguna racionalidad política, escucharon que la gallega del GPS indicaba “recalculando”. Van a revisar el recorte de discapacidad, como la otra semana hicieron gatopardismo y aceptaron la discusión por la morosidad.

No solo eso. Hay algo mucho más importante. La orden que recibieron los referentes provinciales propios es que la prioridad absoluta la tiene la reelección del león. Luego, si hay margen, competirán por las gobernaciones. Pero si tienen que resignar provincias donde sepan que se puede ganar para la reelección, bajarán las armas. Buen aliciente para los dialoguistas. Mala noticia para los propios combativos (Orozco en Salta; Ahumada en Zárate). ¿Cumplirán? Los aliados no les creen nada. ¿Y los enemigos declarados? Ni justicia, “les daremos batalla”. Leopoldo Fortunato reloaded.

A todo esto, el presidente, que parece inflexible en materia económica, está más permeable en cuestiones políticas. Una fue la movida por Malvinas, que está tratando de seguir instalando con noticias de menor porte. La otra es la “ducha de pueblo” -como dicen en México- que va a aceptar darse por necesidad electoral. La visita a Bahía Blanca abrazando niños no es algo común en él. Sus problemas de espalda le pasan factura cuando lo estrujan sus fans, pero todo sea por la reelección. Sobre todo, cuando uno de sus principales operadores bonaerenses reconoce que hoy el comicio para gobernador se pierde.

Una vez más (y van…) el gobierno tuvo una semana compleja. Salvo el boom exportador, las nubes negras tapan el sol. Le llueven estadísticas negativas: mal segundo trimestre, expectativas de crecimiento que no superan el 2 %, la desocupación sube, la morosidad en julio volvió a incrementarse, la capacidad instalada no se recupera y los campeones siguen comprando dólares para el somier. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella tuvo un alza, pero sigue en el subibaja como el EMAE. En lo que va del año tuvo 4 up y 5 down. Hasta el clima externo se empiojó porque el bueno de Warsh subió la tasa en EE.UU. a pocas semanas de la elección de medio término (¿no era que ahora la Reserva Federal la manejaba Donald? En este negocio no hay soldados incondicionales).

¿Pero la calle Corrientes y los teatros no explotan de gente? Para saber eso hay que preguntarle siempre a Rottenberg, quien desmiente la especie. Si todo fuese la impresión de una foto, hay dos cosas que dejarían de ser necesarias: las estadísticas y los estudios de opinión pública. Sin embargo, los que toman decisiones a alto nivel no se dejan engañar por las instantáneas.

Hubo dos datos escondidos esta semana que son muy buenas nuevas para el oficialismo. Uno es el acuerdo al que llegó Renault para utilizar la figura del banco de horas para poder mejorar la productividad en la producción de su nuevo modelo. El otro es la baja récord de la conflictividad laboral en julio: menos 27 % en conflictos con paro y 43 % en los sin paro, comparado con un año atrás. Seguro que influye el temor a quedarse sin empleo, el cual disciplina socialmente. Pero también es cierto que, si cae la gimnasia del conflicto, después es más difícil recuperarla. ¿Los sindicatos colaboran porque su caja está a salvo? Sin duda. En todo caso, el resultado es el mismo.

Mientras en el mundo se debate cómo frenar el avance de la IA, el pero-kirchnerismo sigue encerrado en su laberinto de internas. Cris tratando de obturar a Axel, La Cámpora sacudiéndolo, Juliana Di Tullio suponiendo que no debe haber autocrítica y Sergio Tomás Copperfield ofreciéndose como mediador expectante a una jugada de último minuto antes del cierre (como en 2023). Son como los gatos… castrados. Se pelean, pero no se reproducen.

Si yo fuera el gobierno, trataría de no ponerle reflectores a “Bichacruel”. De tanto en tanto la ayuda a existir, lo que se contrapone con la estrategia de polarización con el kirchnerismo. Como Patricia, ya sacó patente de corajuda y autónoma. Si bien su figura no termina de quedar nítida, ha cosechado algo. ¿Mucho? Todo el mundo habla de lo que obtiene Myriam Bregman, pero la vicepresidenta en algunos distritos la supera con su discurso conservador – industrialista. Por ahora luce como un personaje más transversal que le quita votos a su ex compañero de fórmula. Otra que no tiene un pelo de tonta…

*Analista y consultor político.