«Europa se está hundiendo»: Javier Milei criticó el modelo europeo y le exigió al Reino Unido que devuelva las Malvinas

En la antesala de su presentación en la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei sacudió el tablero geopolítico con una explosiva entrevista concedida a la televisión francesa. Lejos de la diplomacia tradicional, el mandatario lanzó una dura advertencia sobre el futuro de Europa, ratificó su alineamiento incondicional con Donald Trump y reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Las declaraciones se dan en horas decisivas: la Cancillería argentina logró confirmar que Milei y Trump coincidirán este martes en Nueva York durante una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa estratégica multilateral para combatir a los carteles de la droga asociados a Irán y China.

La decadencia europea y el «héroe» republicano

Consultado por la cadena LCI sobre las críticas que recibe el líder republicano en el viejo continente, Milei no dudó y consideró que quienes creen que Trump debilita a Occidente están «completamente equivocados».

«El trabajo del presidente Trump es extraordinario. Él es una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad por la cantidad de conflictos y guerras que ha contribuido a resolver», sentenció el jefe de Estado argentino.

Inmediatamente, Milei apuntó sus cañones contra el modelo europeo. Aseguró que la región «se está hundiendo» y advirtió que «a Europa le incomoda la verdad». Para el líder de La Libertad Avanza, el continente sufre las consecuencias de un «Estado de bienestar verdaderamente perverso», un exceso de regulaciones burocráticas y un desastre provocado por el «wokismo» y las políticas migratorias.

«Si no hay un cambio de rumbo, Europa va a dejar de ser lo que representó para Occidente», alertó el Presidente, salvando únicamente de sus críticas a la italiana Giorgia Meloni y al húngaro Viktor Orbán.

Malvinas: diplomacia, geopolítica y «nada de guerra»

El otro eje central de la entrevista fue el reclamo sobre el Atlántico Sur. En medio del debate legislativo por la nueva Ley de Defensa de la Soberanía impulsada por su gobierno, el Presidente exigió que el Reino Unido devuelva el archipiélago ante su propia crisis interna.

«Con los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa actualmente el Reino Unido, claramente debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica», disparó. Además, recordó que la población original argentina fue expulsada por la fuerza e «implantaron nuevas poblaciones» en 1833, desestimando el argumento de la autodeterminación isleña.

Al ser consultado sobre el método para recuperar el territorio, Milei trazó una hoja de ruta con cuatro definiciones clave:

Vía diplomática: «Estamos trabajando en una política de Estado sobre las Malvinas y buscamos recuperarlas por la vía diplomática».

«Estamos trabajando en una política de Estado sobre las Malvinas y buscamos recuperarlas por la vía diplomática». Paz absoluta: «Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra».

«Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra». Punto estratégico: destacó el inmenso valor geopolítico del Atlántico Sur frente a un Canal de Panamá que se encuentra «al borde de la saturación».

destacó el inmenso valor geopolítico del Atlántico Sur frente a un que se encuentra «al borde de la saturación». Alcance territorial: precisó que el reclamo abarca las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y todos los espacios marítimos circundantes.

El factor Donald Trump en la ONU

El cara a cara que sostendrán Milei y Trump en la cumbre de seguridad de Nueva York cobra un valor superlativo para la política exterior argentina. El exmandatario norteamericano viene de sugerir que está dispuesto a revisar la postura histórica de Estados Unidos y ser un eventual intermediario en el conflicto territorial si ambas partes lo solicitan.

La diplomacia argentina, encabezada por el canciller Pablo Quirno, buscará capitalizar esa sintonía fina con Washington para sumar músculo político de cara a las futuras y complejas negociaciones con Londres.