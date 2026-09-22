Rolando Figueroa cumple 1.000 días como gobernador de Neuquén y relanza la imagen de su gestión

Rolando Figueroa encabezará un acto este martes para repasar sus 1.000 días como gobernador de Neuquén y destacar una de las principales apuestas de su gestión: el desarrollo de la obra pública.

La actividad tendrá lugar en Casa de Gobierno a partir del mediodía y hará foco en el impulso del Ejecutivo provincial para la realización de proyectos de infraestructura, en especial en materia de conectividad vial.

Figueroa asumió en diciembre de 2023 luego de haberle ganado al Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido en el que hizo la mayor parte de su carrera política, la pugna por la gobernación en las elecciones de abril de ese año.

1.000 días y 1.000 obras

El aniversario de los 1.000 días se dio el pasado 3 de septiembre. Fuentes oficiales consultadas por Diario RÍO NEGRO indicaron que la fecha sirvió como motivo para hacer un balance de lo realizado hasta el momento y, de algún modo, relanzar la gestión.

El evento incluirá una conferencia de prensa, donde se repasarán las obras en marcha y se presentará una campaña publicitaria, focalizada en la utilización del 1.000 como número de referencia para el desempeño del Gobierno.

La cifra también se mencionará en relación con los kilómetros de asfalto que se buscan agregar a la red vial provincial.

Según informaron desde el ministerio de Infraestructura el último fin de semana, la meta oficial es sumar otros 1.000 kilómetros con pavimento al finalizar este periodo y duplicar lo que había hasta 2023 en las rutas provinciales.

La campaña publicitaria se denominará «1000 días, 1000 razones, 1000 obras». Se espera que, junto al propio Figueroa, asista todo o la gran mayoría de su gabinete y también las dos legisladoras que tiene el oficialismo provincial en el Congreso de la Nación: Julieta Corroza y Karina Maureira.

La agenda de Figueroa

En la jornada de ayer el gobernador participó de un acto con productores frutícolas en Centenario, en el que destacó la necesidad de desarrollar actividades económicas complementarias a la hidrocarburífera, y de la apertura de sobres para los proyectos ejecutivos de las Rutas 51 y 8, que serán asfaltadas y reasfaltadas en su totalidad a partir de un acuerdo con las principales operadoras de Vaca Muerta.

Figueroa también formará parte la semana que viene de la comitiva que acompañará al presidente Javier Milei en el «Argentina Week» que se hará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París, Francia, junto a otros mandatarios provinciales como el rionegrino, Alberto Weretilneck.