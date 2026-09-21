Javier Milei se reunirá con Marco Rubio en Nueva York: qué se sabe de un posible encuentro con Trump

El presidente Javier Milei arribará este martes a Nueva York para participar en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde buscará amplificar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El jefe de Estado llevará adelante su viaje número 19 a los Estados Unidos y, hasta el momento, no está prevista una reunión con su par Donald Trump. En cambio, tiene previsto un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, para tratar temas de la agenda bilateral, según señalaron fuentes oficiales.

Si bien por características formales la Asamblea General de la ONU no suele ser el ámbito donde se discuten de forma directa conflictos territoriales, en esta oportunidad una serie de circunstancias hará que haya un mayor foco sobre el tema, máxime luego de la serie de medidas anunciadas por la Casa Rosada hace dos semanas.

Además de los decretos presidenciales, en los últimos días se envió el proyecto de presupuesto 2027, que incluye las partidas para la construcción de la Base Naval Integrada y también el proyecto de Ley de Soberanía Nacional.

En este marco, desde el Gobierno nacional aseguraron que el reclamo por Malvinas será parte del discurso que el presidente ofrecerá ante el plenario en la mañana del miércoles, con el mismo tono con el que fue planteado por Milei en las asambleas anteriores.

“El tema Malvinas estuvo presente en todos los discursos y hemos participado en las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU y del Comité de Descolonización (ámbitos donde se trata con más profundidad el tema) porque es un reclamo permanente de la Argentina”, indicó el canciller Pablo Quirno.

Durante un encuentro con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario precisó que aún “no está confirmada” la agenda de reuniones bilaterales que desarrollará Milei, pero dejó muy poco margen para un nuevo encuentro con Trump por incompatibilidad de las agendas.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia subrayó la importancia de una nueva reunión con Rubio, sobre la que adelantó que se hablará de diferentes temas y no exclusivamente de Malvinas.

Cabe recordar que, entre otras cosas, aún restan definir cuestiones relevantes del acuerdo de libre comercio, que se va cumpliendo por etapas. Además, el tema de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia será un tema ineludible.

Las versiones sobre un nuevo encuentro entre Milei y Trump tomaron cuerpo al conocerse que el presidente estadounidense tiene previsto un encuentro con el primer ministro de Gran Bretaña, Andy Burnham. En consecuencia, se especulaba con que Trump también se vería con Milei para mantener el equilibrio, pero las probabilidades son menores.

Al respecto, Quirno aseguró que la reunión de Trump con Burnham no aporta ningún simbolismo al conflicto por las Malvinas.

“No hay ninguna señal oculta, ni se puede hacer ninguna inferencia respecto de con quién se reúna o no cada persona. Es un lugar (la ONU) donde se juntan los líderes mundiales y es natural que conversen”, dijo Quirno con el fin de intentar minimizar el impacto de ese encuentro.

Asimismo, le restó relevancia al apoyo que le dio el Reino Unido a las empresas que operan en Malvinas y que la Argentina pretende sancionar: “Son las decisiones que toman ellos y nosotros tomamos las nuestras”, resumió el canciller con lo cual evitó escalar en el tono de las declaraciones.

Milei parte esta noche hacia los Estados Unidos junto a la secretaría general de la presidencia, Karina Milei, el canciller Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En Nueva York se sumará a Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

La presencia de Caputo no pasó desapercibida para el mercado financiero, principalmente porque esta misma semana una delegación del FMI está en Buenos Aires realizando la tercera auditoría al programa vigente.

Ante una consulta de este medio, Quirno no descartó que Caputo lleve adelante reuniones con bancos y fondos de inversión. El mercado aún tiene dudas acerca de cómo la Argentina juntará los dólares para el pago de la deuda pública durante 2027. De allí que Caputo pueda utilizar este viaje para avanzar en nuevos créditos para terminar de confirmar el programa.

Por el momento, la agenda de Caputo no fue precisada ni por la Casa Rosada ni por el Ministerio de Economía.

La agenda completa de Milei en Nueva York

Milei llegará a Nueva York en la mañana del martes y por la tarde disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde se le entregará el premio “Ohev Yisrael” (aquel que ama al pueblo de Israel). Luego tendrá un encuentro con el economista mexicano Roberto Salinas, un académico de pensamiento liberal.

Tras su discurso ante la ONU en el mediodía del miércoles, Milei disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Alrededor de las 18, el jefe de Estado se reunirá con una docena de empresarios integrantes del Consejo de las Américas, que encabeza Susan Segal. Luego se reunirá con el rabino Simón Jacobson.

En tanto, el jueves hablará en el The Economic Club of New York, un foro de reconocido prestigio en el país que desarrolla su actividad sin fines de lucro y donde se debaten problemáticas económicas mundiales.

Por la noche está previsto el vuelo de regreso a la Argentina para llegar a Aeroparque en la mañana del viernes.