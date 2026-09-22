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Restricciones en la Ruta 7, entre Centenario y Neuquén: piden circular con precaución

La interrupción responde a un reclamo vecinal por obras de agua y electricidad. El corte se está realizando a la altura de la rotonda de Zanón.

Redacción

Por Redacción

Reclamo vecinal en la ruta 7. Foto: Ceci Maletti.

Reclamo vecinal en la ruta 7. Foto: Ceci Maletti.

La jornada del martes amaneció complicada para los conductores que circulan por la Ruta Provincial 7, entre Centenario y Neuquén. Desde las primeras horas de este martes, vecinos de barrio La Unión se apostaron en la vía para llevar adelante un reclamo por obras de agua y electricidad.

Solicitan circular con extrema precaución por la zona.

Corte de la Ruta 7: zona afectada y reclamo

La protesta se ubica a la altura de la rotonda de Zanón e inició a las 7 de la mañana. De acuerdo a la información brindada por medios locales, quienes llevan adelante el reclamo son vecinos de barrio La Unión.

Foto: Ceci Maletti

Los manifestantes aseguran que presentaron varias notas y tuvieron reuniones con autoridades del IPVU en junio, pero no hubo avances. Además reclamaron obras viales para un sector del barrio.

Indicaron que el corte continuará hasta que se hagan presente las correspondientes autoridades y respondan a sus pedidos.


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La jornada del martes amaneció complicada para los conductores que circulan por la Ruta Provincial 7, entre Centenario y Neuquén. Desde las primeras horas de este martes, vecinos de barrio La Unión se apostaron en la vía para llevar adelante un reclamo por obras de agua y electricidad.

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