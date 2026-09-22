El viento se adueña de la Patagonia: ¿a qué hora llegan las ráfagas de hasta 70 km/h al Alto Valle, la Cordillera y Viedma?

El viento se adueña de la Patagonia una vez más. Si bien no hay alerta, al menos para la región del Alto Valle y la costa rionegrina, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se prevé una jornada de ráfagas intensas que impactarán de distinta manera en Neuquén y Río Negro.

En la Cordillera se suma otro factor extra: luego de varias jornadas de calma y a solo un día de que inicie oficialmente la primavera, el organismo remarcó que se prevé el inminente regreso de lluvias combinadas con nevadas en las zonas altas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 19°C y una mínima nocturna de 4°C. La probabilidad de lluvia, del 0 al 10%, se presentará durante la franja horaria de la mañana.

El gran protagonista será el viento porque se esperan velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h, sobre todo por la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 4 °C y máxima de 19 °C . Cielo algo nublado durante la mañana (0% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche (0 – 10% prob. de precipitación) . Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana e intensificándose a 32 – 41 km/h por la tarde y la noche, con ráfagas de 51 a 59 km/h durante la tarde y la noche .

Mínima de 4 °C y máxima de 19 °C . Cielo algo nublado durante la mañana (0% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche (0 – 10% prob. de precipitación) . Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana e intensificándose a 32 – 41 km/h por la tarde y la noche, con ráfagas de 51 a 59 km/h durante la tarde y la noche . General Roca: Mínima de 2 °C y máxima de 19 °C. Cielo algo nublado durante la mañana (0% prob. de precipitación) y parcialmente nublado por la tarde y la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana, acompañados por ráfagas de 42 a 50 km/h; durante la tarde y la noche, vientos de 32 a 41 km/h con ráfagas de 51 a 59 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera rige una alerta meteorológica por precipitaciones. Para el sector sur, que abarca Neuquén y Río Negro, se pronostican lluvias y nevadas matutinas, chubascos por la tarde y lluvias persistentes hacia la noche.

En líneas generales, la temperatura oscilará entre los -2 °C y los 7 °C, mientras que el viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h durante la tarde y ráfagas de hasta 69 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de -2 °C y máxima de 7 °C . Presencia de lluvias y nevadas durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) , chubascos/lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias persistentes hacia la noche (70 – 100% prob. de precipitación) . Vientos de 23 a 31 km/h en la mañana e intensificándose a 32 – 41 km/h a la tarde y noche, registrando ráfagas de 60 a 69 km/h tanto a la tarde como a la noche .

Mínima de -2 °C y máxima de 7 °C . Presencia de lluvias y nevadas durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) , chubascos/lluvias por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias persistentes hacia la noche (70 – 100% prob. de precipitación) . Vientos de 23 a 31 km/h en la mañana e intensificándose a 32 – 41 km/h a la tarde y noche, registrando ráfagas de 60 a 69 km/h tanto a la tarde como a la noche . San Carlos de Bariloche: Mínima de -2 °C y máxima de 6 °C. Lluvias y nevadas previstas durante toda la mañana y la tarde (40 – 70% prob. de precipitación), pasando a lluvias hacia la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana y de 32 a 41 km/h en la tarde y la noche, con ráfagas de 60 a 69 km/h durante la tarde y la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra región que registrará velocidades intensas de viento. Según el pronóstico la temperatura máxima será de 15°C y las ráfagas alcanzarán los 69 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste