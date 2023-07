Twitch, música y pseudodeporte

Ibai Llanos no necesita presentación entre los jóvenes. Dueño de una verborragia y carisma particular, este streamer español, ha superado el record de audiencia en Twitch con la transmisión de La Velada del Año 3, llegando a un pico de 3,4 millones de espectadores en directo.

Para el público lector a quien el personaje en cuestión escape de su radar, Ibai Llanos Garatea nació en el barrio de Deusto, en la ciudad de Bilbao el 26 de marzo de 1995. Desde los 19 años de edad, comenzó a trabajar como narrador de League of Legends de forma profesional.



Ibai es uno de los influencers más seguidos del mundo y en tal carácter, a partir de diferentes productos, ha podido solidarizarse con gran cantidad de obras de caridad. Su familia pasó por épocas austeras y es por ello que el bilbaíno , pese a su fama, ha tenido siempre los pies sobre la tierra.

Como referente en Twitch y YouTube, Ibai conecta con su público de forma directa y es a ellos a quien siempre recomienda, que estudien y se formen. Entre sus premisas está la de siempre superarse y como objetivo personal se ha impuesto mejorar su salud y bajar de peso.



La Velada del Año ha sido su formato estrella, logrando en ella reunir a cantidad de streamers y fans para presenciar combates de boxeo, entremezclado con musicales de los principales artistas jóvenes hispanoparlantes del momento.

Durante la primera pelea del evento del 1 de Julio pasado, realizado en un repleto Wanda Metropolitano de Madrid entre Ampeter y Abraham Mateo, el canal de Ibai llegó al pico de 3,4 millones de usuarios viendo la transmisión.

Tal repercusión supone un triunfo para quien ha desafiado a los medios de difusión tradicionales. También una democratización en la aparición, divulgación y aceptación de figuras jóvenes simples, sin aires de divos, de toda Hispanoamérica.



A su vez es un ejemplo claro de innovación creativa, producto de mixturar elementos del Súper Bowl o de la NBA, de batallas taquilleras como las de Mayweather- Mc Gregor/Logan y de shows musicales con variedad de invitados, propios de estos tiempos.



En lo que no hemos de coincidir es con quienes califican como deporte a este tipo de espectáculos. Si el deporte debe, entre otras premisas, apuntar a la salud de quienes lo practican, el boxeo está en las antípodas de dicho fin, siendo su principal objetivo provocar daño en el contrincante.

Podrá decirse que este evento se asimila al boxeo olímpico, en el que se privilegia la protección del deportista y la menor duración de los combates, pero también que, al no ser boxeadores, los contendientes suelen ingresar y descargar golpes a granel, sin mayor técnica ni estrategias a la vista, tal lo sucedido en el combate de fondo entre Coscu y Germán.

Hay allí un elemento que los organizadores han detectado del box y es el morbo que éste despierta. Observar a un hombre tambalear en un ring o morder el polvo de la lona, es una escena dramática que, paradójicamente, embelesa a millones de personas. No en vano la caída del chileno tras un acierto en la mandíbula por parte del platense, provocó el desaforado festejo de infinidad de jóvenes que siguieron el vivo.



En un espectáculo como el descripto, más allá de la faceta musical, la duda puede ser la piedra basal de un gigantesco negocio. Aun cuando tal suspicacia haya sido montada e insuflada artificialmente. En la incertidumbre acerca de las equivalencias, se cimenta una descomunal empresa, que no para de facturar.

La destreza del negocio radica en haber creado y sostenido una necesidad vaciada en las expectativas y frustraciones del hombre común. El ganador, en definitiva, será un depositario de las expectativas de la gente.

Esta manifestación quizás sea el ejemplo más contundente de la influencia del marketing sobre el consumo de las personas. De cómo se puede construir algo de la nada y transformarlo en el objeto de deseo del público consumidor.

Siendo reales las peleas, entre personas que no son boxeadores, es probable que esto sea lo que suceda cada vez que el espectáculo prevalezca sobre el deporte.

Una suerte de mentime que me gusta, de la cual el público sea cómplice.



*Abogado. Prof. Nac. de Educación Física. Docente Universitario. angrimanmarcelo@gmail.com