Un 2026 electoral y el reajuste libertario

La política se mueve a veces a base de espasmos. Con esta premisa los partidos de Río Negro ya pusieron en su mira las próximas elecciones de 2027, pero tienen en claro que hay cambios que no necesitan demasiado tiempo para cocinarse.

Ya hay tres anotados, dos explícitos y otro no tanto, para la gobernación de la provincia en 2027. Lo más probable es que solo falten 15 meses para estos comicios, ya que desdoblar las elecciones sería la estrategia del oficialismo de Alberto Weretilneck para intentar combatir la nacionalización que lo golpeó el 26 de octubre pasado.

Cuando hablamos de candidatos explícitos aparecen María Emilia Soria, por Fuerza Patria, y Aníbal Tortoriello, por CREO Río Negro, que ya dejaron en claro que irán por la gobernación en 2027.

Weretilneck, como siempre, elige no dar pistas, pero desde adentro de Juntos Somos Río Negro aseguran que es un hecho la búsqueda de la reelección por parte del cipoleño.

Paradójicamente, el sector que más votos sacó en las legislativas pasadas, es el que más debe construir y reordenar sus filas para luchar por la gobernación.

La semana que se está cerrando mostró a Lorena Villaverde nuevamente a la defensiva. La presidenta de LLA en Río Negro recibió cuestionamientos en la Cámara de Diputados, donde decidió continuar hasta 2027 tras el bloqueo que sufrió en el Senado. En la Cámara baja, Villaverde tuvo que escuchar cómo diputados opositores cuestionaban su presencia con los mismos argumentos que se usaron en la Cámara alta.

Paralelamente trascendieron otras dos causas judiciales que la involucran por la venta de terrenos en Las Grutas, una de ellas con un embargo de su sueldo y el aguinaldo.

En el Senado, Enzo Fullone jurará el próximo viernes 26 en la primera sesión del cuerpo. El roquense, que tuvo un meteórico ascenso político, tendrá ahora peso en las decisiones del ala libertaria, e incluso despierta una optimista curiosidad del lado del PRO.

Dos referentes libertarios afirmaron en las últimas horas, uno en sus redes sociales y otro ante Río Negro, que está claro que LLA provincial deberá afrontar un reordenamiento interno y en este escenario queda por ver qué rol tendrá Villaverde.

De cara al 2027, el partido debe construir bases, candidatos y cuadros técnicos. A nadie escapa que los resultados electorales hasta ahora están asentados en la figura de Javier Milei, e ir solos en una puja por la gobernación o por los municipios tendrá otra demanda de resultados.

En el PRO son conscientes que si Villaverde deja de ser la referente de LLA en Río Negro, las cosas podrían cambiar.

En este contexo, la figura de Tortoriello es mirada con recelo desde LLA y el PRO. Los primeros esperan saber si finalmente entrará en el espacio de Javier Milei o se moverá con independencia para ir por la gobernación. Los segundos temen que su personalismo conspire con la posibilidad de una alianza, para enfrentar a Juntos y el peronismo, y esperan de él más muñeca política.

El futuro del PRO rionegrino tendrá novedades pronto, luego que su presidente, Juan Martin, viaje a Villa la Angostura para hablar con Mauricio Macri. Para mayo se esperan elecciones partidarias, en las que aún no está claro si Martin irá por la reelección. El partido se encuentra en “un no lugar”, se atrevió a decir un referente en alusión al concepto de Marc Augé.

El 2025 está concluyendo y la Legislatura de Río Negro también ya cerró su ciclo anual. Lo hizo con la aprobación unánime del Presupuesto 2026, algo que no pasaba hace 10 años.

Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro destacaron la votación como un logro en un año en el que la provincia apuntó a mejorar la seguridad jurídica y la estabilidad política, para potenciar el cambio de matriz productiva.

En Juntos Somos Río Negro consideran que la imagen de Weretilneck no fue erosionada por el tercer lugar de las legislativas. Anticipan un 2026 con el gobernador recorriendo la provincia y con una actividad frenética. Casi como si la campaña electoral no se hubiese detenido. Algo así como un continuum.