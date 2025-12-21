Weretilneck ratificó que los cambios «serán en enero» y qué líneas de reacción fijó el consultor de JSRN

El gobernador Weretilneck fue el último en retirarse de la reunión que armó entre el consultor "Derek" Hampton con sus legisladores y funcionarios. Foto: M. Ochoa.

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó en la semana que los cambios de funcionarios serán en enero, pero que no los tiene definidos, y los justificó en la lógica “reestructuración de los gobiernos después de dos años” de administración.

Ciertamente, no tendría muchas precisiones. Su pensamiento actual se enfoca en la corrección de la gestión provincial y, simultáneamente, en la reacción política de JSRN. Lo delineó en la última reunión de Gabinete y la misma guía marcó el martes el consultor oficial Diego “Derek” Hampton en un encuentro en el salón principal del Casino de Viedma con Weretilneck, legisladores y principales funcionarios.

Los aliados también participaron, entre ellos, los legisladores radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene (que preside también el partido). Foto: Marcelo Ochoa.

Más de medio centenar de concurrentes recibieron -por más de tres horas- una sucesión de evaluaciones de la elección de octubre, de recientes sondeos o focus group de la percepción por parte de los rionegrinos, y las orientaciones para el 2027. El auditorio ansioso recibió atentamente la elaboración técnica de “Derek”, aunque, en algunos casos, con incredulidad, especialmente con los porcentajes de las imágenes positivas de los jefes comunales de las cuatro ciudades.

La reunión fue cerrada y centrada en legisladores y funcionarios invitados, quienes se mostraron receptivos. Hubo intercambios y, entre ellos, consultas de ministros, con inquietudes por las evaluaciones de sus carteras.

Poca intervención del gobernador, salvo en la apertura y el cierre. Se sentó entre sus convocados para seguir la exposición, aunque -previamente- ya habían compartido el análisis con Hampton. Se integró, con Andrea Confini y Facundo López, a la mesa con los legisladores aristas y parte del equipo de Salud. Ahí radica cierta información adicional, pues los legisladores aliados -ARI, UCR y el peronista Pedro Dantas- fueron invitados y participaron de la puesta en marcha de la estrategia gubernamental y política para el 2027.

Alejandro Palmieri y Tania Lastra, los titulares de la Agencia de Recaudación y de la Función Pública, entre los funcionarios convocados. Foto: M. Ochoa

“Derek” redundó en el crédito de la imagen y la presencia territorial de Weretilneck mientras requirió un mayor despliegue de la gestión provincial. Insistió en focalizarse en Roca y en Bariloche, incluso alentó la consolidación de nuevos referentes en esas ciudades. Aceptó que cada escenario exigiría su estrategia.

Como lo planteó para el 2025, el consultor renovó su creencia de que JSRN y el gobierno provincial no deben involucrarse en las disputas ideológicas nacionales, salvo cuando alcance a los intereses de la Provincia. Esa conclusión lo encuadró con que el oficialismo tiene por delante la captura de votos en ambas congregaciones, a pesar de que su vaticinio indica un futuro de deterioro para el peronismo y de consolidación libertaria.

Como Weretilneck, Hampton remarcó que falta gestión y debe definirse un plan de acción. Negó la opción de disiparse en muchos proyectos y propuso actuar sobre uno o dos centrales por cartera. Remarcó que las mejoras deben darse esencialmente en los servicios con peores percepciones: Salud, Educación y Seguridad.

Pidió una atención especial para los jóvenes; a la vez, ratificó que la demanda general se mantiene en el empleo y, en ese sentido, el politólogo alentó que se trabaje y se muestren acciones vinculadas, más allá de que la solución corresponde a la Nación.

Planteó, siempre basándose en su estudio, que las inversiones energéticas tienen muy baja apreciación porque aún el beneficio no llega.

El ministro y el secretario de Salud, Demetrio Thalasselis y Sergio Wisky se van de la reunión oficial. También lo hace el secretario administrativo del bloque de JSRN, Ricardo Del Barrio. Foto: M. Ochoa.

En lo electoral, Hampton defendió su pronóstico de tercios y valoró la “gran elección” de JSRN en octubre. Y para el 2027 vaticinó que también “habrá tres fuerzas competitivas” y, por eso, insistió en mejoras de las respuestas.

El llamado a la necesaria reacción fue el cierre de Weretilneck de un encuentro con pocos nuevos aportes, más allá de que el gobernador socializó problemas y dificultades.

Lo suyo empezará con las modificaciones de su gabinete. “Habrá cambios en enero, pero no daré certeza ni orientación porque no los tengo definidos”, declaró el jueves en diálogo con la corresponsalía de LU 19 en El Bolsón. “Habrá una reestructuración -agrego- porque después de dos años. Habrá adaptación de las estructuras y las personas a las demandas, y buscar otras acciones, que es lo que nos está pidiendo la gente”.

En esa línea, los superministerios (Desarrollo Humano y Gobierno) se evalúan con desprendimientos y así se piensa en un esquema propio de Juventud, Deportes y Cultura, mientras sí existiría una salida confirmada: la del ministro Fabian Gatti. Por ahora, el mandatario analiza y recepciona opiniones, reservándose el movimiento final, del que sí repite que no puede ser fallido.