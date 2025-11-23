Un alivio local y la atención por Invap

El gobernador Alberto Weretilneck tuvo el alivio de la autorización por parte de la Legislatura provincial de las herramientas financieras para el 2026, pero mantiene otra preocupación por la situación de Invap, que no tiene garantizada la exención de impuestos para la importación.

En la Legislatura no tuvo un holgado respaldo, pero lo consiguió al fin. El oficialismo cosechó 27 votos, con apoyo de sus aliados UCR, CC-ARI, y Primero Río Negro, mientras que rechazaron con fuertes críticas al endeudamiento y el uso de los recursos con presuntos fines políticos este año los bloques peronistas, PRO y los representantes del partido de Creo, de Aníbal Tortoriello (sin bloque reconocido).

Las herramientas con las que cuenta ahora Weretilneck, le duplican los recursos para el descubierto bancario en 2026, pasó de 80.000 millones de pesos permitidos este año (que se utilizaron casi en su totalidad en octubre) a 140.000 millones de pesos de tope para el próximo ejercicio. Mientras que para la emisión de letras del tesoro, en 2025 se autorizó 60.000 millones de pesos (que hasta el momento no se hizo uso de esa herramienta, aunque el ministro Gabriel Sánchez anticipó hacerlo en las próximas semanas) y ese monto asciende a 120.000 millones de pesos el próximo año.

El oficialismo destacó un “uso responsable” y herramientas “eventuales” y necesarias para el “normal desenvolvimiento del estado provincial”. La oposición no lo ve con la misma mirada, señalan un supuesto excesivo costo de intereses pagados con 1.642 millones de pesos por el sobregiro bancario, sin dejar escapar que esto ocurrió en el mes electoral.

A pesar de las críticas, el Gobierno puede acudir a Nación para la autorización definitiva que correrá por los carriles del flamante ministro Diego Santilli y del responsable de la cartera económica Luis Caputo. Ahí queda la suerte echada en manos de Weretilneck y sus relaciones.

Pero el gobernador también expuso ante los nuevos actores nacionales en contacto con las provincias, Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su preocupación por Invap. ¿Qué ocurre? En el presupuesto 2026 el gobierno de Javier Milei no incluyó un artículo que establezca la exención de gravámenes e impuestos a la importación de partes y componentes tecnológicos que la empresa rionegrina -que desde octubre de 2024 se transformó en Sociedad Anónima, pero con acciones totalitarias en manos del gobierno provincial- requiere para sus distintos desarrollos.

Invap es líder en la producción para la industria nuclear y espacial, tiene actualmente varios proyectos en curso en el exterior, con inversiones millonarias, y es la empresa modelo de Río Negro.

Años atrás cuando se rechazó el presupuesto, en la administración de Alberto Fernández, desde el peronismo el senador Martín Doñate impulsó una ley específica para garantizar a Invap las exenciones. Ahora, el gobernador busca saldar una omisión que podría complicar el futuro de la empresa con sede en Bariloche y que es la mayor empleadora en el rubro científico y tecnológico en la provincia.

Invap viene de una buena nota de la calificadora de riesgo Fix SCR S.A., afiliada a Fitch Ratings, que elevó la calificación de emisor de largo plazo de compañía rionegrina y de sus obligaciones negociables vigentes. Según la misma compañía destacó esta mejora “refleja la capacidad de gestión financiera, así como la posición competitiva y diversificación de negocios de Invap en el ámbito internacional”.

La próxima semana habrá una nueva reunión de la cúpula de Invap, luego del cambio de directorio que se aprobó a comienzos de octubre. Weretilneck forma parte y quisiera transmitir ese alivio que en otra instancia él encontró el jueves en la Legislatura.