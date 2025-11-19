Río Negro emitirá Letras del Tesoro para cerrar el año, con pagos de obligaciones y de aguinaldos

Río Negro recurrirá al mercado financiero y colocará entre 30.000 y 40.000 millones de pesos en Letras del Tesoro para cerrar el año. Así, lo adelantó este miércoles el titular de Hacienda, Gabriel Sánchez, en el Plenario de Comisiones cuando asistió para requerir la renovación de instrumentos financieros para el 2026.

El ministro -que concurrió con la secretaria de Hacienda, Natalia Crociatti- explicó a los legisladores por qué el gobierno solicitaba esas autorizaciones. Específicamente, el Poder Ejecutivo elevó un proyecto donde se pide a la Legislatura que se le permita la emisión de Letras del Tesoro y el uso de descubiertos en cuentas del banco Patagonía.

El aval será analizado -seguramente- en la sesión del jueves y, en el Plenario, el oficialismo, el ARI y la UCR plantearon su acompañamiento, mientras que el PRO adelantó su rechazo. Las bancadas justicialistas y de Primero Río Negro dejaron sus posturas para el recinto.

Esas herramientas se habilitan con sus límites en los montos, que para el 2025 se fijaron en 80.000 millones para los sobregiros bancarios y en 60.000 millones en las Letras.

Los topes requeridos para el año próximo son de 140.000 millones para los primeros y de 120.000 millones en los títulos provinciales.

Costo de descubiertos $ 4.316 Millones abonó la Provincia al Patagonia por 95 días de descubiertos en los 10 meses del 2025.

Sánchez habló de un “uso responsable” y aclaró que este año no se emitieron -hasta ahora- Letras aunque adelantó que está la autorización de Nación para los 60.000 millones votados, anticipando que Río Negro colocará entre 30.000 y 40.000 millones en las próximas semanas.

Explicó que parte será destinada al vencimiento de 11.000 millones de Letras en diciembre, que se emitieron en el 2023 y, luego, se renovaron en el 2024. No avanzó en el remanente, pero inyectará fondos para concluir el año con las habituales obligaciones, como los pagos de aguinaldos a los agentes públicos.

En el caso de los descubiertos, se informó de sobregiros en las cuentas corrientes durante 95 días en los 10 meses, con un costo de 4.316 millones de pesos.

En el Plenario, Sánchez defendió “ambos instrumentos” porque “resultan necesarios para el funcionamiento cotidiano del Estado provincial” frente a las “eventuales variaciones” en los ingresos.

El ministro detalló el “uso diario” del “descubierto bancario”, que arrojó un promedio mensual de nueve días, y manifestó que se procura “minimizar su utilización por su costo financiero” para la Provincia mientras que “las Letras de Tesorería son de extraordinarios y estacionales, orientadas a cubrir necesidades que exceden los recursos corrientes”, aludiendo como antecedente su aplicación en ocasión de los incendios en El Bolsón.