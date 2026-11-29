El monito del monte registra más actividad en los meses cálidos y en bosques con vegetación más compleja

El monito del monte es un pequeño marsupial de los bosques templados de la Patagonia en Argentina y Chile. Durante el invierno permanece en hibernación y reduce su actividad. Cuando llega la primavera, vuelve a salir de sus refugios. Pero ¿qué condiciones ambientales acompañan ese período de actividad?

“Nuestra investigación realizada durante tres ciclos anuales en el sur de Chile encontró un patrón: las capturas de estos animales se concentraron entre la primavera y el verano y, en gran medida, en períodos con temperaturas mínimas superiores a unos 10 grados. El dato aporta pistas sobre la relación entre las estaciones, el clima y los movimientos de esta especie”, dijo a Diario RIO NEGRO el doctor Roberto Nespolo, del Instituto de Biología Integrativa Milenio en Santiago.

El estudio, publicado en la revista científica Integrative Zoology, analizó la dinámica poblacional y el uso del ambiente del monito del monte (Dromiciops gliroides). Este marsupial cumple una función importante en el ecosistema: dispersa las semillas de numerosas plantas nativas y contribuye a la regeneración del bosque.

El regreso a la actividad

Los investigadores registraron capturas y recapturas entre octubre de 2022 y abril de 2025, durante tres ciclos anuales. Los mayores registros ocurrieron entre diciembre y febrero. En cambio, la frecuencia de capturas cayó hacia abril, aunque con diferencias entre los años de seguimiento.

El análisis también encontró que las capturas se concentraron, en gran medida, en períodos con temperaturas mínimas superiores a aproximadamente 10 grados. Sin embargo, los investigadores advirtieron que la relación entre la temperatura mínima y el momento de la temporada fue débil en los datos. Por eso, ese valor no representa un límite fisiológico demostrado ni significa que el animal solo pueda salir de su refugio cuando el termómetro supera esa marca.

El seguimiento permitió identificar 292 ejemplares y contabilizar 697 recapturas

“El monito del monte puede atravesar períodos de un estado de depresión metabólica y también una hibernación estacional. Durante el invierno, de mayo a septiembre, permanece en sus refugios y la mayoría de los ejemplares no sale al exterior. Por esa razón, las pocas capturas de esos meses no permitieron estimar la supervivencia durante el invierno ni determinar cuántos animales murieron o sobrevivieron hasta la siguiente temporada”, comentó el doctor Nespolo.

Los científicos que hicieron el estudio pertenecen al Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile, Núcleo Milenio Límite de la vida Patagónica, la Universidad Adolfo Ibáñez, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, entre otras instituciones.

La vegetación del bosque

El seguimiento incluyó 255 trampas distribuidas en cinco cuadrículas, que en conjunto abarcaron 3,9 hectáreas. Los investigadores identificaron 292 ejemplares y contabilizaron 697 recapturas de ejemplares marcados. Además, relevaron la vegetación y las condiciones ambientales alrededor de cada trampa para estudiar qué características se asociaban con la presencia del marsupial.

Entre las especies de árboles más relacionadas con las capturas figuraron el coihue, el ulmo y el avellanillo. También tuvo un papel destacado la quila, un bambú nativo que forma parte del sotobosque.

Recomiendan monitorear otros bosques para conocer mejor cómo cambian las poblaciones

Según el modelo estadístico, las capturas se asociaron especialmente con sectores donde la quila superaba los 3,8 metros de altura y tenía una cobertura mayor al 62%. Las lianas también mostraron una relación con los registros: la probabilidad de captura aumentó ante valores intermedios de un indicador que combinó su cobertura con el tamaño de las copas de los árboles.

A partir de los resultados, los investigadores recomiendan mantener el monitoreo durante más años y extenderlo a otros bosques para detectar cambios en la población y en las condiciones del ambiente. También proponen seguir de cerca la estructura de la vegetación, porque su deterioro podría afectar los lugares que el monito del monte necesita para desarrollar su actividad.

Los machos recorren más distancia que las hembras durante la época reproductiva

Machos y hembras no se mueven de la misma manera durante la temporada reproductiva. Una investigación realizada en el sur de Chile y publicada en la revista Integrative Zoology encontró diferencias en la frecuencia con que fueron capturados y en las distancias que recorrieron. Los resultados ofrecen pistas sobre el comportamiento de esta especie durante esa etapa del año.

Los investigadores registraron 173 capturas y 525 recapturas de machos, frente a 119 capturas y 172 recapturas de hembras. La diferencia fue más marcada entre octubre y diciembre, durante la primavera austral.

Los machos también presentaron desplazamientos horizontales mayores que las hembras. En promedio, las distancias registradas fueron 1,48 veces superiores. La diferencia se mantuvo a lo largo de las estaciones y alcanzó sus valores más altos durante la primavera.

Los investigadores plantearon que los machos podrían recorrer más distancia en busca de pareja durante la época reproductiva. Este patrón es compatible con un sistema de apareamiento poligínico, en el que un macho se reproduce con varias hembras. Sin embargo, advirtieron que las diferencias también podrían estar relacionadas con distintas probabilidades de captura entre ambos sexos.

Durante el seguimiento, identificaron 35 hembras con crías en el marsupio. En esos casos, el promedio fue de 2,5 crías por hembra.