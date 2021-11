Ordenan el desalojo de integrantes de una comunidad mapuche en Jacobacci

El juez Juan Pablo Laurence dispuso que integrantes de la comunidad Carrilafquen abandonen un predio en el noroeste de Ingeniro Jacobacci antes del 18 de noviembre.

«El damnificado denunció estos sucesos y cuenta con el título de propiedad. Tiene la escritura del campo«, dijo Laurece en la audiencia que se llevó días atrás. La investigación comenzó en mayo de este año.

El magistrado agregó que «del informe del agrimensor, se desprende que la parcela en disputa no está inmersa en el expediente civil y no corresponde a la Lof. El agrimensor dijo que el límite entre el campo del denunciante y la comunidad es casi de 3 kilómetros. De modo que se habría ingresado a un predio que no está comprendido».

También recalcó que los acusados «ingresaron al predio cuando no había nadie en el lugar».

Ante esta resolución, el Consejo Asesor Indígena (CAI) cuestionó que «el Estado avanza en la expulsión definida de los integrantes de la comunidad Carrilafquen del territorio». «Una vez más, a través del Poder Judicial, avanza sin reconocer leyes que reconocen derechos indígenas priorizando intereses del poder político y económicos en un proceso de blanquear los despojos del territorio», plantearon.

Chacho Liempe, integrante del CAI, aseguró que esta comunidad recuperó ese territorio, de unas 10 mil hectáreas, hace 15 años. «Hubo tres recuperaciones en esa zona y en todas, hubo conflicto con esta misma familia. En este caso, están desalojando solo a un grupo pero funcionamos colectivamente«, señaló.

Liempe objetó la acusación de usurpación: «El regreso a ese predio no fue clandestino. La comunidad avisó. Fue una reafirmación. No había nadie en el lugar y no hubo roturas. Pareciera que 10.000 hectáreas es mucho pero las condiciones del lugar no dan para vivir».