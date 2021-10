«OTRA, postales de migración» inicia la programación de octubre en el teatro El Tubo de Viedma

Se inicia la programación de octubre en el teatro El Tubo de Viedma y será con el estreno de la obra Otra, postales de migración, una de las producciones teatrales del grupo Dos Ríos, Compañía Orillera de Teatro, que se gestaron en en la sala durante el largo período de pandemia.

El espectáculo realizará dos únicas funciones los días sábado 9 y domingo 10 de Octubre a las 20:30hs. enmarcadas en el programa ReactivAR Escenas, política del Instituto Nacional del Teatro que acompaña la reapertura de los teatros independientes de todo el país.

La trama se teje con las voces de mujeres latinoamericanas migrantes que nos relataron sus historias. Pero este no es un espectáculo sobre cada una de ellas; sino más bien sobre Amanda, que no siendo ninguna en particular habita en todas. El texto es una creación colectiva basada en los relatos testimoniales de mujeres migrantes.

"Resuelta, cruza la frontera. Amanda no posterga sus sueños y se dispone a buscar una vida mejor. Decidida, aprieta fuerte entre sus brazos sus pertenencias. Da ese primer paso y luego otro y comienza su nueva vida. Toda su historia está hecha de movimiento, de dificultades, de obstinación y de esperanza. Es “otra” en esta nueva tierra y esa es también una manera de estar acá, siendo ella misma".

La actuación es de Lucía Zanfardini y Guillermo Riegelhaupt, la dirección y puesta en escena está a cargo de Gustavo Bendersky. La operación técnica es de Martín Fogelman, el diseño gráfico de Natalia Hallam y la fotografía estuvo a cargo de Nancy Natale y Rubén Cuello.

Las entradas tendrán un valor de $500 y podrán adquirirse de manera anticipada en Colón 651 de la capital rionegrina. También pueden comprarse en la boletería del teatro desde media hora antes de cada función.

Desde el teatro solicitaron a quienes concurran asistir con puntualidad para ingresar por burbujas y utilizar el barbijo durante toda la función.