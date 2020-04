Pablo Bernasconi propone “Un cuento por día” en sus redes

“Un cuento por día” es la propuesta del artista Pablo Bernasconi para adentrarse en historias lejanas en tiempos de cuarentena obligatoria. Cada día, se reencuentra con un viejo cuento que se resignifica y ofrece a los lectores virtuales a través de las redes sociales.

“Fue algo así como un acto reflejo de poder liberar, acompañar este momento con el trabajo que uno hace”, resumió Bernasconi.

El multifacético artista definió que “son cuentos que pueden reflejar o cambiar el color de los días. La cuarentena genera que todos los días se parezcan mucho. Los días se vuelven de un mismo color. Lo que intento es obsequiarlo distintos colores a los días de la gente”.

La selección de los cuentos nace en función de lo que va ocurriendo y sintiendo el autor. “Al tratar de reformatear los días, cada cuento ofrece una variedad de estímulos, de sensaciones que apela a diferentes sensibilidades”, añadió.



A medida que el tiempo transcurre, algunos cuentos hablan de la paciencia, de lo estoico, de la resistencia o la fortaleza. A veces, el humor también es necesario a través de las historias. “O la tristeza, un estadio que atravesamos muchos. También hay cuentos que hablan de eso desde un lugar luminoso. Los elijo en función de mi estado de ánimo o con lo que pueda ver reflejado en el exterior”, indicó Bernasconi.



La recepción de cada obra está más vinculada al agradecimiento porque según expresa el mismo autor, “tiene un propósito servicio que reconforta aunque no es lo que uno espera”. Bernasconi admitió que hubo días sin cuentos “por olvidos, cuelgues, u otras tareas” y el público lo reclamó. “Es divertido”, reconoció.

La iniciativa “Un cuento por día” le permitió a Bernasconi reencontrarse con su material aunque con un nuevo significado. “El material que yo pensaba que hablaba de algo, en realidad, ahora habla de otras cosas que en estos momentos, se vuelven más evidentes. Y me gusta porque le da una vitalidad”, agregó.

El impasse, de alguna forma, resultó inspirador. “Todo esto me hizo meter muy para adentro y encontrar respuestas. De modo que estoy trabajando en un libro de poesía de Leonard Cohen que tenía abandonado y me revitalizó”, advirtió.

El escritor e ilustrador consideró que el aislamiento, “como todo evento extraordinario que sale de la cotidianeidad, nos deja enseñanzas. A mí me permite volver a encontrar cierta esencia en las cosas. Focalizar en qué es lo que necesito yo, mi familia y qué es lo esencial”.

Reconoció que “las manifestaciones culturales son una de esas cosas esenciales. Este tipo de eventos está sugiriendo que sí es esencial la cultura a diferencia de quienes la consideran como algo meramente decorativo”.

“Imaginen –planteó Bernasconi– cómo sería vivir esta pandemia sin música, sin literatura, sin televisión. Sería diferente. Y eso es cultura: un alimento esencial que necesitamos la sociedad”.