Pablo Buzzo brindará clases de cocina patagónica vía streaming

Durante octubre, noviembre y diciembre, Pablo Buzzo, quien es hoy en día el cocinero más identificado con los productos y sabores de la Patagonia, compartirá varias de sus mejores recetas y los secretos de su cocina, en un ciclo de tres clases vía streaming.

El ciclo está organizado temáticamente en torno a las regiones predominantes de la Patagonia, lo que permitirá poner en valor sus productos más emblemáticos, hablar de sus productores y por supuesto utilizarlos en varias recetas y preparaciones a lo largo de la hora y media que durará cada una de las charlas. Está previsto, además, que durante varios momentos de las mismas, los participantes puedan intercambiar preguntas con Pablo a medida que avanza con sus preparaciones. Una vez finalizado el ciclo, cada uno recibirá el recetario personalizado vía mail.

Clases magistrales imperdibles.

En este primer capítulo, denominado “Valles y Ríos”, sin duda que uno de los protagonistas principales será la trucha, pero también las frutas como la pera y la manzana, los frutos secos, el aceite de oliva y los hongos.

Por supuesto el vino también tendrá un lugar relevante y para la apertura del ciclo, Pablo eligió al Saint Felicien de la Bodega Catena Zapata, en particular el Pinot Noir y al Sauvignon Blanc. “El Saint Felicien además de que me encanta, es el vino que me acompañó en mis primeras experiencias de cocina en la Patagonia y por eso tiene un lugar especial”, comenta Pablo.

Buzzo quiere seguir acercando los sabores de la Patagonia al Mundo.

“La cocina es compartir, y en eso de descubrir sabores también juega para mi un rol preponderante el poder transmitir las experiencias y recibir las devoluciones de aquellos para quienes cocinamos. Estas nuevas plataformas y modalidades de comunicarnos amplían todas esas posibilidades”, dijo Buzzo consultado sobre esta nueva iniciativa. “Los productos que nos da la Patagonia tienen muchísima identidad y sus combinaciones son infinitas, pero a la vez son relativamente accesibles para todos y en ese sentido queremos seguir trabajando: acercando la experiencia y los sabores de la Patagonia a todo el Mundo”, concluyó.

Los tickets para el primer capítulo de este ciclo de clases “Sabores de Nuestra Patagonia” que arranca con “Valles y Ríos” pueden adquirirse a través de la plataforma de streaming Passline (www.passline.com y @Passline_Argentina)

Más info: en instagram @PabloBuzzo