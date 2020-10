Pacto faustiano

Mar del Plata

Si el principio fundamental de este gobierno argentino es realmente la defensa de los derechos humanos, como proclama continuamente, ¿por qué tiene la intención anunciada de aceptar dádivas de un gobierno genocida con el único propósito de llenar las arcas vacías del Banco Central?

El gobierno chino ha puesto al menos a 1 millón de seres humanos de la minoría musulmana Uyghur de la remota provincia China de Xinjiang en 380 campos de concentración. Tiene, además,15 millones de presos esclavos en “campos de reeducación” donde cada milímetro es custodiado por una de 20000 cámaras, siendo dichos esclavos obligados a producir, bajo tortura, los productos que consume el resto del mundo. Como si todo eso fuera poco, dicho gobierno ha arrebatado a millones de mascotas de sus seres queridos con el propósito de generar comida.



Por supuesto, todo esto es chino para nosotros, y los hechos son distantes: nuestros diarios no publican una sola noticia de estas persecuciones no sanemos qué es un yuan, no entendemos ni conocemos las razas perseguidas, o sus culturas y religiones, pero “Nunca más” es nunca mas, ya sean los 6 millones de judíos que exterminó Hitler, los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar, los 10 millones de congoleses asesinados y exhibidos en zoológicos humanos por Leopoldo II de Bélgica, o ahora los millones de perseguidos por el absolutismo chino.

Todos los holocaustos son el mismo infierno, y los pactos faustianos siempre son deudas eternas que se terminan pagando con almas humanas. El presidente argentino debería tomar nota y hacer una revisión de conciencia.



Leonardo Peusner

DNI 571.871