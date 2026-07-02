Ola polar en la Patagonia: cerraron un paso clave a Chile desde Neuquén y piden precaución en las rutas 40 y 237

La ola polar que azota a la Patagonia no da tregua y viajar por los corredores cordilleranos se transformó en una tarea de riesgo. Tras confirmarse el cierre por tiempo indeterminado del Paso Internacional Pino Hachado este jueves 2 de julio, las autoridades de Vialidad Nacional emitieron un reporte de urgencia donde advierten que tramos estratégicos de las rutas nacionales 40 y 237 presentan severa acumulación de hielo y nieve volada, obligando a los conductores a extremar las medidas de seguridad.

Los equipos viales ya se encuentran desplegados en los sectores más afectados para intentar mantener la conectividad regional.

Viento blanco y nieve: el combo que bloquea un paso clave a Chile desde Neuquén

Las cuadrillas operativas y la maquinaria pesada operan en la alta montaña, pero las tareas de despeje en el norte neuquino se ven fuertemente condicionadas por las inclemencias meteorológicas. Vialidad Nacional lanzó tres alertas críticas que mantienen las barreras bajas en Pino Hachado.

Las ráfagas intensas levantan la nieve suelta y reducen drásticamente la visibilidad en los puntos más altos, provocando el temido fenómeno del viento blanco. Además de la clásica alerta por posible caída de piedras en el kilómetro 48 de la ruta de acceso, un sector bajo monitoreo constante.

A raíz del bloqueo total, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de contingencia habitual, reteniendo de forma preventiva a los camiones de carga, colectivos y vehículos particulares en la localidad de Las Lajas.

El paso Cardenal Samoré a Chile desde Neuquén resiste abierto bajo un frío extremo

La conectividad internacional con el país vecino se mantiene en pie a duras penas en el sur provincial. Según confirmó el reporte oficial de las 08:50, el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Sin embargo, las condiciones meteorológicas exigen transitar con extrema precaución debido a un escenario riguroso en la alta montaña.

Quienes encaren este cruce deberán lidiar con factores climáticos alarmantes en la traza:

Heladas severas: Se registran bajísimas temperaturas que alcanzan los -4°C en la zona aduanera.

Se registran bajísimas temperaturas que alcanzan los en la zona aduanera. Baja adherencia: La calzada presenta sectores con hielo , lo que reduce drásticamente el agarre de los neumáticos.

La calzada presenta , lo que reduce drásticamente el agarre de los neumáticos. Maniobras prohibidas: Rige la exigencia estricta de aumentar las distancias de frenado y evitar por completo las maniobras de sobrepaso.

El personal de Vialidad Nacional opera de forma permanente en el área, pero la portación obligatoria de cadenas es una condición ineludible para que las autoridades permitan trasponer el control fronterizo.

Asfalto congelado: cómo están las rutas 40 y 237

El temporal no solo paralizó el principal cruce internacional del norte, sino que también complicó los caminos internos de Neuquén y Río Negro. Los partes oficiales detallan complicaciones extremas en los siguientes puntos:

Ruta Nacional 40 (Zapala – Catan Lil): el tramo se encuentra transitable con precaución. Se detectó calzada con hielo en sectores y las autoridades advierten por la presencia de animales sueltos que buscan el calor del pavimento. La portación de cadenas es obligatoria .

el tramo se encuentra transitable con precaución. Se detectó y las autoridades advierten por la presencia de que buscan el calor del pavimento. La . Ruta Nacional 40 (Cuesta de Rinconada – Km 2284): presenta una importante capa de hielo . Operan equipos barrenieve y el uso de cadenas es obligatorio . La transitabilidad es de extrema precaución .

presenta una importante capa de . Operan equipos barrenieve y el . La transitabilidad es de . Ruta Nacional 40 (Auquinco – Pampa Tril): registra calzada con hielo y nieve volada . Trabajan camiones barrenieve y motoniveladoras. Exigen portación obligatoria de cadenas .

registra . Trabajan camiones barrenieve y motoniveladoras. Exigen . Ruta Nacional 237: tras el despeje del tramo Piedra del Águila – Collón Curá, se encuentra transitable con extrema precaución por sectores con hielo negro y bajas temperaturas. Se mantiene el riego con solución salina y distribución de sal granular.

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